Отсюда начинался Харьков? Как раньше называлась одна из старейших улиц, где проживало первое поселение (фото)

Этой улице не менее 300 лет

Улица Шевченко в Харькове несет за собой самую известную легенду о появлении города. Именно здесь, по преданию, возникло первое поселение, из которого впоследствии сформировался Харьков.

"Телеграф" подготовил краткий обзор истории этой улицы. В материале рассказывается о том, кто именно стоял у истоков поселения, с чего началась история появления Харькова и как раньше называлась эта улица.

Улица Шевченко и легенда о появлении Харькова

Как она раньше называлась

Заселение современной улицы Шевченко началось еще в XVII веке с территории Журавлевки. В XIX веке застройка распространилась на юго-западную часть, которая тогда называлась Белгородская. 8 марта 1961 года эти две улицы объединили под общим названием — Шевченко, по случаю 100-летия со дня смерти Тараса Шевченко.

Легенда

Самая распространенная легенда об основании Харькова связана с человеком по имени Харько. По этой версии, в середине XVII века на правом берегу реки Харьков, возле Белгородского колодца, возник небольшой хутор. Сегодня это место соответствует началу улицы Шевченко.

Харько – вероятный основатель города. Фото: Коллаж "Телеграфа"

По преданию, основателем хутора был Харько, которого некоторые источники называют Харитоном. Его занятия описывают по-разному. Одни авторы считают его простым казаком, другие — казацким сотником. Существует также версия, что Харько не имел отношения к военному делу и был пчеловодом.

Местность, где появился хутор, оказалась удобной для жизни. Со временем сюда начали переселяться люди с других территорий. Хутор рос, рядом возникали новые слободы, а поселение получило название Харьков — так же, как и река, у которой оно сформировалось.

Ни один из известных вариантов легенды не называет точный год основания Харькова. Все они ограничиваются упоминанием XVII века. Легенда о Харьке упоминается в литературных источниках уже с XVIII века. Она считается одной из древнейших повестей о происхождении города.

