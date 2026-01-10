Отсюда начинался Харьков? Как раньше называлась одна из старейших улиц, где проживало первое поселение (фото)
Этой улице не менее 300 лет
Улица Шевченко в Харькове несет за собой самую известную легенду о появлении города. Именно здесь, по преданию, возникло первое поселение, из которого впоследствии сформировался Харьков.
"Телеграф" подготовил краткий обзор истории этой улицы. В материале рассказывается о том, кто именно стоял у истоков поселения, с чего началась история появления Харькова и как раньше называлась эта улица.
Улица Шевченко и легенда о появлении Харькова
Как она раньше называлась
Заселение современной улицы Шевченко началось еще в XVII веке с территории Журавлевки. В XIX веке застройка распространилась на юго-западную часть, которая тогда называлась Белгородская. 8 марта 1961 года эти две улицы объединили под общим названием — Шевченко, по случаю 100-летия со дня смерти Тараса Шевченко.
Легенда
Самая распространенная легенда об основании Харькова связана с человеком по имени Харько. По этой версии, в середине XVII века на правом берегу реки Харьков, возле Белгородского колодца, возник небольшой хутор. Сегодня это место соответствует началу улицы Шевченко.
По преданию, основателем хутора был Харько, которого некоторые источники называют Харитоном. Его занятия описывают по-разному. Одни авторы считают его простым казаком, другие — казацким сотником. Существует также версия, что Харько не имел отношения к военному делу и был пчеловодом.
Местность, где появился хутор, оказалась удобной для жизни. Со временем сюда начали переселяться люди с других территорий. Хутор рос, рядом возникали новые слободы, а поселение получило название Харьков — так же, как и река, у которой оно сформировалось.
Ни один из известных вариантов легенды не называет точный год основания Харькова. Все они ограничиваются упоминанием XVII века. Легенда о Харьке упоминается в литературных источниках уже с XVIII века. Она считается одной из древнейших повестей о происхождении города.
