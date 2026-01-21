Харків має три міста-побратими зі США: де вони знаходяться

Український обласний центр продовжує обростати дружніми зв’язками

У міста Херків є ціла низка міст-побратимів. Цей список продовжує поповнюватися новими партнерами.

"Телеграф" розповідає про трьох американських побратимів, якими Харків обзавівся за свою історію.

Довідка: міста-побратими – це міста, між якими встановлені постійні дружні зв’язки для взаємодопомоги та ознайомлення з життям, історією та культурою. Співпраця міст може виражатися в обміні делегаціями, художніми та спортивними колективами, виставками, літературою, кінофільмами, фотоматеріалами про життя міст та інформацією про досвід ведення міського господарства тощо.

Даллас (США)

2024 року список міст-побратимів Харкова поповнив американський Даллас. Декларацію про партнерство між містами підписали мер Харкова Терехова та мер Далласа Джонсон. Американський градоначальник виступив із ініціативою обмінятися прапорами міст. Він зазначив, що прапор Харкова буде розміщений у мерії, у кімнаті із прапорами націй, представники яких уже відвідали Даллас.

Даллас. Фото — Вікіпедія

"Я зроблю виняток із правил, і прапор вашого міста буде там протягом усього часу, поки йде війна. А після перемоги ви приїдете до нашого міста, і ми разом спустимо цей прапор", — зазначив він.

Даллас це велике американське місто, розташоване в штаті Техас. Даллас є третім (з урахуванням передмість — першим) за чисельністю містом Техасу і 9-м по США (1 304 379 осіб за оцінкою на 1 липня 2020).

Місто відоме як великий діловий та фінансовий центр США, що символізує сучасний Техас з його хмарочосами. Також його знають з історії нафтових бумів, багатої культури (Музейний район), а також як важливий транспортний хаб.

Цинциннаті

З 1989 року партнером Харкова є американський Цинциннаті (штат Огайо). Місто засноване у 1788 році переселенцями з Німеччини. Цинциннаті відомий своєю історичною архітектурою, сильною німецькою культурою (історично "Пивна столиця світу") та професійними спортивними командами. Має сильні галузі у технологіях, біомедицині та виробництві.

Цинциннаті. Фото — Вікіпедія

Альбукерке

2023 року містом-побратимом Харкова став Альбукерке (штат Нью-Мексико). Тоді ж Харків відвідала делегація з американського міста, яка передала українським захисникам два автомобілі та квадрокоптер.

Альбукерке, найбільше місто Нью-Мексико, відоме своїм Міжнародним фестивалем повітряних куль, приголомшливими краєвидами з місцевої канатної дороги і як місце дії культових серіалів, наприклад, "Пуститися берега".

Альбукерка. Фото — Вікіпедія.

