Начиналась с бараков: как раньше называлась одна из центральных улиц Харькова (фото)

Улица Культуры в Харькове за свое относительно короткое время существования пережила несколько этапов застройки, но всего один раз меняла название. Сначала это был простой переулок, а со временем он превратился в полноценную улицу.

Здесь появлялись известные здания и селились творческие люди, а некоторые памятники сохранились до сегодняшнего дня. "Телеграф" решил написать краткую историю улицы в центре города.

Улица Культуры в Харькове: история

Улица Культуры в Харькове изначально была Барачным переулком из-за бараков военного лазарета, которые стояли на окраине города. Позже переулок получил статус полноценной улицы, а современное название — Культуры — в 1958 году. Улица начинается на пересечении с ул. Сумской и заканчивается на ул. Ромен-Ролана. Она пересекает проспект Науки возле станции метро "Научная" и простирается примерно на 1,5 км.

Активная застройка улицы началась во второй половине 20-х и в начале 30-х годов ХХ века. Здесь появились многоэтажные жилые дома. В месте, где раньше добывали глину для кирпичного завода, дома располагались только с одной стороны, а с другой простирался сквер. После Второй мировой войны улицу восстановили, а позже построили дом Союза художников, жилой дом для работников искусства и школу.

Улица культуры. Фото: Wikipedia

Самым старым домом на улице является особняк Юзефовича, построенный в 1913 году. Сейчас в нем расположен главный в городе Центральный Дворец бракосочетания, открытый в 1961 году. Еще одним известным зданием является "Дом слова", заселенный в 1930 году, где проживали писатели и художники. Это здание упоминается во многих мемуарах и художественных произведениях.

Дом Юзефовича в Харькове. Фото: Харьков Манящий

"Дом слова". Фото: Харьков Тудей

Улица Культуры также связана с историческими событиями. В ноябре-декабре 1918 года в доме Юзефовича находился гарнизон немецких солдат, а большевики вели здесь переговоры о покупке оружия для харьковского подполья. Позже на улице открывали школу, здания для творческих работников и благоустраивали территории, в частности засыпанный овраг между школой и проспектом Науки.

