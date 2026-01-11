Там изготавливали обувь и шили уникальные капюшоны: история улицы в Харькове, которую назвали в честь сапожников

Она появилась около 300 лет назад

Чеботарская улица в Харькове сохранила свое название более трех веков, хотя здесь происходили события, которые могли ее изменить. Здесь жили ремесленники и строились уникальные предприятия, а сейчас на улице остались памятники архитектуры и интересные здания.

Почему эта улица стала особенной для города и какую историю она несет с собой, написал "Телеграф". Некоторые факты об улице остаются неизвестными даже для местных.

Улица ремесленников и заводов: Чеботарская в Харькове

Чеботарская улица расположена в Холодногорском районе Харькова. Она начинается от улицы Рождественской, пересекает Ярославскую, Дмитровскую и Оружейную улицы, а на западе подходит к железной дороге, ведущей к вокзалу "Харьков-Пассажирский". Название улицы осталось неизменным с момента ее основания и связано с ремесленниками-сапожниками, которые жили здесь в XVII–XVIII веках

Чеботарская возникла в конце XVII — начале XVIII века. К 40-м годам XVIII века она дошла до Дмитровской дороги. Западные участки были сенокосами и садами, огороженными рвом и валом. После принятия "Положения" 1837 года по левой стороне разрешалось строить каменные дома, а по правой — деревянные, поскольку эта часть находилась за пределами города.

В 30–40-х годах XIX века улицу также называли Скринницкой из-за мастерской купца Скринника. Там шили капюшоны и "скриньки" из валяного сукна темно-серого цвета, которые поставляли по всей Украине. Первую брусчатку проложили в 1883 году, а на улице начали селиться рабочие.

В конце XIX — начале XX века на Чеботарской селились рабочие предприятий. В 1920-х годах улицу полностью благоустроили: замостили, заасфальтировали тротуары и озеленили. В 1930 году по Чеботарской пустили трамвай, соединявший вокзал, Коммунальный рынок и Клочковскую улицу.

В 1934 году построили завод режущих инструментов, который в 1939 году переименовали в "Гидропривод". Предприятие было единственным в СССР, выпускавшим гидрооборудование. Позже на улице заработали мельзавод и Дворец физической культуры "Авангард".

Среди известных зданий Чеботарской есть:

Дом №3 – жилой дом конца XIX – начала XX века, памятник архитектуры.

Дом №17 — бывшая синагога, ныне еврейская школа.

Дом №36 — Дворец физкультуры "Авангард".

Дом №45 – доходный дом Бормана, архитектор О. М. Гинзбург, 1908 год.

Дом №80 — хлебопекарня, архитектор И. И. Загоскин (возможно В. Г. Кричевский), 1887 год. Здесь долгое время работал Харьковский элеватор.

Дом №3. Фото: Wikipedia

Дом №17. Фото: Wikipedia

Дом №36. Фото: Streets-kharkiv

Дом №45. Фото: Харьков

Дом №80. Фото: Wikipedia

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как раньше называлась одна из старейших улиц, где, вероятно, проживало первое поселение будущего Харькова.