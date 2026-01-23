Останется ли транспорт бесплатным в Харькове в 2026 году: появился ответ мэрии

Планы городских властей по транспорту уже достигли послевоенных масштабов

С мая 2022 г. в Харькове общественный транспорт работает бесплатно — горожане могут без оплаты пользоваться трамваями, троллейбусами, метро и коммунальными автобусами после возобновления движения в городе на фоне полномасштабного вторжения РФ.

" Телеграф " рассказывает, сохранится ли бесплатный проезд в Харькове до конца 2026 года и за счет каких средств город компенсирует работу муниципального транспорта.

Сколько "бесплатный" транспорт стоит в год

Бесплатный проезд в Харькове остается одним из самых затратных социальных решений городских властей. По информации из интервью Терехова "Украинской правде", компенсация работы муниципального общественного транспорта стоит городу около 2 млрд грн в год – это примерно десятая часть всего бюджета громады.

Городской голова Харькова Игорь Терехов неоднократно объяснял, что решение о бесплатном проезде имеет четкую социальную основу. По его словам, в городе проживает более 206 тысяч внутренне перемещенных лиц, для которых платный транспорт стал бы дополнительным финансовым бременем.

У нас 206 тысяч вынужденных переселенцев из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей из деоккупированных громад нашего региона. Какой для них может быть платный проезд? (…) Весь транспорт в нашей коммунальной собственности. Если взять Киев или другие города — там есть частные партнеры, осуществляющие перевозку. Мы закупили до войны автобусы, и сейчас тоже есть определенные программы, не раскрываю детали. Но хочу сказать, что для нас было очень важно, чтобы транспорт был городской, коммунальный. Игорь Терехов

В то же время, финансовая ситуация города остается напряженной. Харьков уже привлек ссуду и денежную помощь от Европейского банка реконструкции и развития. На внеочередной сессии городского совета депутаты внесли изменения в бюджет громады, предусмотрев использование кредита ЕБРР в размере 5 млрд. евро и грантовой помощи еще на 2 млрд. евро. Как сообщали в горсовете, эти средства планируют направить преимущественно на выплату заработных плат работникам коммунальных предприятий, в частности, "Салтовское депо" и "Троллейбусное депо №2".

Почему все чаще говорят об отмене бесплатного проезда

Харьков остается единственным крупным городом Украины, где общественный транспорт коммунальной собственности полностью финансируется из городского бюджета. В других городах страны бесплатный проезд постепенно отменен.

Главным аргументом в пользу пересмотра этой модели является финансовая нагрузка на городской бюджет. Содержание общественного транспорта включает не только перевозку пассажиров, но и постоянные расходы на выплату зарплат работникам, технические осмотры, ремонты подвижного состава, обслуживание депо, закупку запчастей, энергообеспечение и функционирование метрополитена.

Все эти расходы компенсируются за счет громады, что существенно ограничивает возможности финансирования других направлений.

Еще одним фактором является состояние коммунальных предприятий, работающих в режиме дотаций. При отсутствии тарифных поступлений транспортные компании полностью зависят от бюджетных вливаний, что создает опасности их денежной неустойчивости. В такой модели любое сокращение доходов бюджета или задержки с финансированием может напрямую влиять на стабильность работы транспорта.

Пополнение харьковского транспорта, состоявшееся в декабре

Соучредитель Харьковского антикоррупционного центра, депутат горсовета и действующий военнослужащий Игорь Черняк считает решение о бесплатном проезде в Харькове противоречивым. Он признает социальную логику поддержки жителей, но подчеркивает, что в условиях войны у городского бюджета нет избыточных ресурсов, а расходы на компенсацию работы транспорта значительны и конкурируют с оборонными нуждами.

"Я уверен, что под эту историю можно будет привлечь известные благотворительные фонды с признанной репутацией или же вообще — государственную платформу United 24. На самом деле, даже если 10-20% процентов пасажиров будут платить "донаты" за проезд — то это сотни тысяч гривен — ежедневно, и десятки миллионов — ежемесячно", — отмечает Черняк.

Заместитель городского головы Харькова Дмитрий Липовой подтвердил, что бесплатный проезд является значительной нагрузкой на бюджет, однако окончательное решение остается за мэром города. По его словам, позиция городского головы заключается в том, что бесплатные перевозки будут сохраняться до тех пор, пока это позволяют финансовые возможности бюджета.

Останется ли проезд бесплатным в 2026 году

Харьковский городской совет в ответ на запрос "Телеграфа" подтвердил, что в 2026 году планирует сохранить бесплатный проезд во всех видах муниципального общественного транспорта — наземном электротранспорте, коммунальных автобусах и метрополитене. Финансирование работы общественного транспорта и перевозки пассажиров осуществляется за счет бюджета Харьковского городского территориального общества путем компенсации коммунальным предприятиям.

В то же время в горсовете сообщили, что отдельные расчеты по прямым или косвенным потерям городского бюджета вследствие введения бесплатного проезда за 2022-2025 годы не создавались и не ведутся. В бюджетной и казначейской отчетности такая информация отсутствует, поскольку формы отчетности не предусматривают учета потерь бюджета от бесплатных перевозок.

Ответ Харьковского городского совета по запросу "Телеграфа"

Таким образом, горсовет фактически подтвердил три ключевых вещи: бесплатный проезд в 2026 году планируют сохранить, финансирование транспорта осуществляется напрямую из городского бюджета, а какие-либо отдельные подсчеты потерь или финансовой эффективности этой модели официально не ведутся.

Более того, мэр уже объявил о более масштабных планах и заявил, что бесплатный проезд в городе могут сохранить и после окончания войны.

"Я говорю так: пока есть возможности у городского бюджета, мы будем оставлять бесплатный проезд. Когда не будет таких возможностей, я прямо скажу харьковчанам, что у нас таких возможностей больше нет", — заявил он.

Отдельно Терехов подчеркнул, что независимо от дальнейших решений по тарифам все категории граждан, которые имели льготы до начала полномасштабной войны, и в дальнейшем будут пользоваться общественным транспортом бесплатно.

"Есть примеры, когда в развитых городах Европейского Союза есть бесплатный проезд для горожан. И у меня такая мечта и надежда, что даже после окончания войны мы будем так делать", — сказал Терехов.

Почему в других городах не вводят или отменяют бесплатный проезд

В Днепре бесплатный проезд считают финансово невозможным из-за высокой стоимости содержания транспортной системы. По оценкам городских властей, для этого городу пришлось бы каждый год находить дополнительные 4-5 млрд. грн. в местном бюджете.

Отдельным фактором является структура перевозок: муниципальным в городе является только электротранспорт, в то время как автобусные маршруты обслуживают частные перевозчики. Кроме того, у Днепра большая территория, растянутая на оба берега реки, что существенно увеличивает расходы на транспорт.

В Киеве бесплатный проезд был введен с первого дня начала полномасштабного вторжения. Город возобновил платный проезд в мае 2022 года, поскольку полное бюджетное финансирование перевозок потребовало бы значительно больших ресурсов, чем может обеспечить городской бюджет. За каждый месяц такого функционирования транспорта столица тратила полмиллиарда гривен.

Львов также вернул платный проезд в мае 2022 года. Основной причиной стала невозможность длительного дотирования транспорта из городского бюджета в условиях роста расходов на горючее, обслуживание и ремонт подвижного состава.

В Николаеве оплату за проезд возобновили еще в апреле 2024 года. Решения объясняли ограниченными возможностями городского бюджета и необходимостью обеспечить стабильную работу коммунальных транспортных предприятий.

В Одессе еще в 1994 году эксперимент с бесплатным проездом на отдельных маршрутах электротранспорта признан неудачным. Основной причиной стала нехватка финансирования коммунального перевозчика из городского бюджета, в результате чего эксперимент пришлось прекратить.

В Запорожье бесплатный проезд сохранялся с 2022 по 2024 год, после чего его отменили из-за исчерпания финансовых резервов коммунального предприятия. За время действия бесплатного проезда уменьшилось количество транспорта на маршрутах, ухудшилось состояние подвижного состава и возросла кредиторская задолженность из-за нехватки средств на ремонт и запчасти.

