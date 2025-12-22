Там бесплатно то, за что другие немало платят: что стало визитной карточкой Харькова

Это своеобразная забота о жителях города

Каждый украинский город ассоциируется с разными символами, например, как чистые улочки, много скамеек и мусорок в Харькове. Однако этот мегаполис имеет еще одну отличительную черту — бесплатный городской транспорт.

В Харькове пассажиры уже почти четыре года пользуются городским транспортом бесплатно. Это единственный случай в Украине, когда метро, трамваи и троллейбусы не взимают плату за проезд.

Как все начиналось

После начала полномасштабного вторжения работу общественного транспорта в городе временно приостановили из соображений безопасности. В мае 2022 года метро возобновило работу, начали курсировать наземные маршруты, но плата за проезд больше не взимается.

До войны поездка в метро стоила 8 гривен, а в трамваях и троллейбусах — 6 гривен. С тех пор харьковчане могут пользоваться транспортом бесплатно.

Что говорит мэр города

Мэр Игорь Терехов рассказал, что такое нововведение очень важно для харьковчан, ведь в месяц семья сэкономит 3-4 тысячи гривен. Он хочет, чтобы и дальше работало это правило.

Не весь харьковский транспорт бесплатный

В Харькове бесплатным для пассажиров только городской общественный транспорт — метро, трамваи, троллейбусы и автобусы муниципальных маршрутов, тогда как маршрутки частных перевозчиков, междугородные и пригородные автобусы остаются платными.

Реакция гостей города

Украинцы, которые приезжают в Харьков, будь то на прогулку или к семье, часто не могут поверить своим глазам: в городе действительно можно пользоваться городским транспортом бесплатно. Одну из таких реакций можно увидеть на видео пользовательницы ТикТок Наталии Гречишиной.

Объясним, что в разных городах Украины разные цены на проезд, но в среднем это где-то 20 гривен. Если посчитать, то за неделю "вылетает" из кошелька 140 гривен, если пользоваться транспортом раз в день. Если же больше, то соответственно и сумма будет выше.

