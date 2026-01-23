В 100 км от Харькова начали сдирать космические деньги за аренду квартир (фото)

Трехкомнатная квартира — настоящая роскошь в этом городе Харьковской области

В городе Балаклея Харьковской области появились предложения об аренде квартир, стоимость которых достигает 40 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщил украинец на своей странице в социальной сети Threads, опубликовав скриншот переписки с, вероятно, владелицей жилья. Самой дорогой оказалась трехкомнатная квартира.

На обнародованном скрине указаны разные цены в зависимости от количества комнат. В частности, аренда однокомнатной квартиры стоит 20 тысяч гривен, двухкомнатной — 30 тысяч гривен, а трехкомнатной — 40 тысяч гривен в месяц. Деталей о том, как выглядят эти квартиры, не указано, но есть одно фото ванной комнаты самого дешевого жилья. Соответственно, можно догадаться, что современного ремонта там нет.

Ранее мы рассказывали, что цены на аренду квартир в Украине сильно отличаются в зависимости от региона. Например, однокомнатную квартиру в Ужгороде сейчас можно снять от 400 долларов в месяц — почти вдвое дороже, чем в Харькове. При этом стоимость аренды квадратного метра в областном центре Закарпатья уже сравнялась с уровнем Киева и втрое превышает показатели прифронтовых городов.

Журналисты "Телеграфа" исследовали, почему Закарпатье стало таким дорогим для арендаторов, как война повлияла на рынок недвижимости и реально ли вернуть цены до довоенного уровня. Подробнее — в материале: "Закарпатье как "другая планета"? Риелторы назвали цены на аренду в регионе "неадекватными" — в чем причина безумия".