Символ, который потерял Харьков: каким был элеватор возле ЮЖД

Недалеко от Южного вокзала в Харькове больше ста лет существовал объект, который трудно было не заметить. Харьковский элеватор был своеобразной достопримечательностью района и частью привычного городского пейзажа. Для одних он оставался лишь промышленным сооружением, а для других стал элементом личной истории. Уже после закрытия сюда приходили провести время, подняться наверх, чтобы увидеть город с высоты, назначали встречи и свидания. История элеватора тесно связана с развитием железной дороги, промышленности и самого Харькова.

Элеватор возле ЮЖД построили в 1900 году. Именно тогда рядом с мельницей появилось первое зернохранилище, куда свозили зерно со всего региона. Сначала зерно доставляли конными повозками, но уже в 1913 году к элеватору проложили отдельную железнодорожную ветку.

Элеватор в Харькове. Фото: tk-schatten.livejournal.com

Элеватор стал частью экономической системы города: он обеспечивал хранение зерна, создавал рабочие места и поддерживал продовольственную стабильность. Расположение рядом с Южным вокзалом делало его удобным для транспортировки и укрепляло роль Харькова как крупного торгово-промышленного центра.

На работу элеватора серьезно повлияли Первая мировая война и революционные события. Железнодорожное сообщение работало с перебоями, часть сотрудников ушла на фронт. Точных данных о состоянии объекта в тот период не сохранилось, но в 1920-е годы элеватор восстановили и снова ввели в эксплуатацию.

Харьковский элеватор. Фото: tk-schatten.livejournal.com

Новые разрушения принесла Вторая мировая война. В 1941 году, во время оккупации Харькова и боев за город, элеватор был серьезно поврежден. Восстановление началось уже в 1950-х годах. Именно тогда появилась 60-метровая бетонная башня, которая стала своеобразным ориентиром и была заметна издалека.

После реконструкции элеватор вновь стал крупнейшим зернохранилищем региона. В 1970-х годах на его территории работал Мельзавод № 1, позже — Хлебзавод № 2. Но в 1991 году работа мельницы была остановлена, а ее здание впоследствии взорвали. Планировалось строительство новой мельницы для макаронной фабрики в Рогани, однако этот проект так и не реализовали. Экономические изменения начала 1990-х годов сделали эксплуатацию элеватора нерентабельной, и в 1995 году его окончательно закрыли. Предприятие, отвечавшее за реконструкцию, признали банкротом.

Одно из зданий элеватора за час до подрыва. Фото: Михаил Титаренко/Wikipedia

В начале 2000-х годов в административном здании еще находилось представительство компании "Хлеб Украины", однако к 2008 году комплекс окончательно опустел и получил статус аварийного. С этого момента элеватор превратился в одну из самых известных харьковских заброшек.

Заброшенный элеватор. Фото: threads.com/@yulia_konov

На 60-метровую башню забирались руферы, фотографы и любители экстрима. Однако пренебрежение мерами безопасности привело к трагедии: в 2016 году с элеватора сорвался и погиб 22-летний парень. После этого охрану территории усилили, и попасть внутрь стало практически невозможно.

Вид на Харьков с элеватора. 2015 год. Фото: threads.com/@vicodin_vic1

Архитекторы и активисты предлагали сохранить башню и превратить ее в смотровую площадку, музей или арт-пространство, но в итоге элеватор решили снести. Первые работы начались еще в 2000-х годах, затем были заморожены. В октябре 2020 года взорвали административное здание, но основная башня устояла. Следующий плановый взрыв перенесли по техническим причинам, и окончательно башню удалось снести 16 мая 2021 года. Остатки конструкции разобрали с помощью спецтехники.

Подрыв башни элеватора. Фото: Сергей Козлов/KHARKIV Today

На месте элеватора должны построить современный жилой комплекс.

