Чи залишиться транспорт безкоштовним у Харкові у 2026 році: з’явилась відповідь мерії

Плани міської влади щодо транспорту вже досягли післявоєнних масштабів

Із травня 2022 року в Харкові громадський транспорт працює безкоштовно — містяни можуть без оплати користуватися трамваями, тролейбусами, метро та комунальними автобусами після відновлення руху в місті на тлі повномасштабного вторгнення РФ.

"Телеграф" розповідає, чи збережеться безкоштовний проїзд у Харкові до кінця 2026 року та за рахунок яких коштів місто компенсує роботу муніципального транспорту.

Скільки "безкоштовний" транспорт коштує на рік

Безкоштовний проїзд у Харкові залишається одним із найбільш витратних соціальних рішень міської влади. За інформацією з інтерв’ю Терехова "Українській правді", компенсація роботи муніципального громадського транспорту коштує місту близько 2 млрд грн на рік — це приблизно десята частина всього бюджету громади.

Міський голова Харкова Ігор Терехов неодноразово пояснював, що рішення про безкоштовний проїзд має чітке соціальне підґрунтя. За його словами, в місті проживає понад 206 тисяч внутрішньо переміщених осіб, для яких платний транспорт став би додатковим фінансовим тягарем.

У нас 206 тисяч вимушених переселенців з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, з деокупованих громад нашого регіону. Який для них може бути платний проїзд? (…) Весь транспорт у нашій комунальній власності. Якщо взяти Київ чи інші міста — там є приватні партнери, які здійснюють перевезення. Ми закупили до війни автобуси, і зараз теж є певні програми, не буду розкривати деталі. Але хочу сказати, що для нас було дуже важливо, щоб транспорт був міський, комунальний Ігор Терехов

Ігор Терехов, голова Харківської міської ради

Водночас фінансова ситуація міста залишається напруженою. Харків уже залучив позику та грошову допомогу від Європейського банку реконструкції та розвитку. На позачерговій сесії міської ради депутати внесли зміни до бюджету громади, передбачивши використання кредиту ЄБРР у розмірі 5 млрд євро та грантової допомоги ще на 2 млрд євро. Як повідомляли в міськраді, ці кошти планують спрямувати переважно на виплату заробітних плат працівникам комунальних підприємств, зокрема "Салтівського депо" та "Тролейбусного депо №2".

Чому дедалі частіше говорять про скасування безкоштовного проїзду

Харків наразі залишається єдиним великим містом України, де громадський транспорт комунальної власності повністю фінансується з міського бюджету. В інших містах країни безкоштовний проїзд був поступово скасований.

Головним аргументом на користь перегляду цієї моделі є фінансове навантаження на міський бюджет. Утримання громадського транспорту включає не лише перевезення пасажирів, а й постійні витрати на виплату заробітних плат працівникам, технічні огляди, ремонти рухомого складу, обслуговування депо, закупівлю запчастин, енергозабезпечення та функціонування метрополітену.

Усі ці витрати компенсуються коштом громади, що суттєво обмежує можливості фінансування інших напрямів.

Ще одним чинником є стан комунальних підприємств, які працюють у режимі дотацій. За відсутності тарифних надходжень транспортні підприємства повністю залежать від бюджетних вливань, що створює ризики їхньої фінансової нестійкості. У такій моделі будь-яке скорочення доходів бюджету або затримки з фінансуванням можуть напряму впливати на стабільність роботи транспорту.

Поповнення харківського транспорту, що відбулося у грудні

Співзасновник Харківського антикорупційного центру, депутат міськради та чинний військовослужбовець Ігор Черняк вважає рішення про безкоштовний проїзд у Харкові суперечливим. Він визнає соціальну логіку підтримки мешканців, але наголошує, що за умов війни міський бюджет не має надлишкових ресурсів, а витрати на компенсацію роботи транспорту є значними й конкурують з оборонними потребами.

"Я впевнений, що під цю історію можна буде залучити відомі благодійні фонди з визнаною репутацією або ж взагалі – державну платформу United 24. Насправді, навіть якщо 10-20% відсотків пасажирів будут сплачувати "донати" за проїзд – то це сотні тисяч гривень – щоденно, і десятки мільйонів – щомісячно", – зазначає Черняк.

Заступник міського голови Харкова Дмитро Липовий підтвердив, що безкоштовний проїзд є значним навантаженням на бюджет, однак остаточне рішення залишається за мером міста. За його словами, позиція міського голови полягає в тому, що безкоштовні перевезення зберігатимуться доти, доки це дозволяють фінансові можливості бюджету.

Чи залишиться проїзд безкоштовним у 2026 році

Харківська міська рада у відповідь на запит "Телеграфу" підтвердила, що у 2026 році планує зберегти безкоштовний проїзд у всіх видах муніципального громадського транспорту — наземному електротранспорті, комунальних автобусах і метрополітені. Фінансування роботи громадського транспорту та перевезення пасажирів здійснюється коштом бюджету Харківської міської територіальної громади шляхом компенсації комунальним підприємствам.

Водночас у міськраді повідомили, що окремі розрахунки щодо прямих або непрямих втрат міського бюджету внаслідок запровадження безкоштовного проїзду за 2022-2025 роки не створювалися і не ведуться. У наявній бюджетній та казначейській звітності така інформація відсутня, оскільки форми звітності не передбачають обліку втрат бюджету від безкоштовних перевезень.

Відповідь Харківської міської ради на запит "Телеграфа"

Таким чином, міськрада фактично підтвердила три ключові речі: безкоштовний проїзд у 2026 році планують зберегти, фінансування транспорту здійснюється напряму з міського бюджету, а будь-які окремі підрахунки втрат або фінансової ефективності цієї моделі офіційно не ведуться.

Більш того, міський голова вже оголосив про більш масштабні плани та заявив, що безкоштовний проїзд у місті можуть зберегти і після закінчення війни.

"Я кажу так: поки є можливості у міського бюджету, ми будемо залишати безкоштовний проїзд. Коли не буде таких можливостей, я відверто скажу харків'янам, що у нас таких можливостей більше немає", — заявив він.

Окремо Терехов наголосив, що незалежно від подальших рішень щодо тарифів, усі категорії громадян, які мали пільги до початку повномасштабної війни, і надалі користуватимуться громадським транспортом безкоштовно.

"Є приклади, коли в розвинутих містах Європейського Союзу є безплатний проїзд для містян. І я маю таку мрію та надію, що навіть після закінчення війни ми будемо так робити", — сказав Терехов.

Чому в інших містах не запроваджують або скасовують безкоштовний проїзд

У Дніпрі безкоштовний проїзд вважають фінансово неможливим через високу вартість утримання транспортної системи. За оцінками міської влади, для цього місту довелося б щороку знаходити додаткові 4-5 млрд грн у місцевому бюджеті.

Окремим чинником є структура перевезень: муніципальним у місті є лише електротранспорт, тоді як автобусні маршрути обслуговують приватні перевізники. Крім того, Дніпро має більшу територію, розтягнуту на обидва береги річки, що суттєво збільшує витрати на транспорт.

У Києві безкоштовний проїзд запроваджували з першого дня початку повномасштабного вторгнення. Місто відновило платний проїзд у травні 2022 року, оскільки повне бюджетне фінансування перевезень потребувало б значно більших ресурсів, ніж може забезпечити міський бюджет. За кожен місяць такого функціонування транспорту столиця витрачала пів мільярда гривень.

Львів також повернув платний проїзд у травні 2022 року. Основною причиною стала неможливість тривалого дотування транспорту з міського бюджету в умовах зростання витрат на пальне, обслуговування та ремонти рухомого складу.

У Миколаєві оплату за проїзд відновили ще у квітні 2024 року. Рішення пояснювали обмеженими можливостями міського бюджету та необхідністю забезпечити стабільну роботу комунальних транспортних підприємств.

В Одесі ще у 1994 році експеримент із безкоштовним проїздом на окремих маршрутах електротранспорту був визнаний невдалим. Основною причиною стала нестача фінансування комунального перевізника з міського бюджету, через що експеримент довелося припинити.

У Запоріжжі безкоштовний проїзд зберігався з 2022 до 2024 року, після чого його скасували через вичерпання фінансових резервів комунального підприємства. За час дії безкоштовного проїзду зменшилася кількість транспорту на маршрутах, погіршився стан рухомого складу та зросла кредиторська заборгованість через нестачу коштів на ремонти й запчастини.

