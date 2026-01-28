Лютые морозы резко вернутся в Харьков: когда ждать сильного похолодания

В некоторые дни возможен снег

В Харьков после небольшого потепления грядут морозы. Они будут существенными, но кратковременными.

Об этом говорится в прогнозах погоды. Так, согласно данным синоптиков сервиса meteofor,с 28 по 30 января в городе потеплеет до +3 градусов, однако уже с 31 числа вернутся сильные морозы. Они продлятся до 5 февраля и в этот период времени столбики термометров будут находится на уровне -13-21 градус. Вероятно, это будут самые холодные дни февраля. Возможен снег.

Более сдержанного мнения придерживаются придерживаются специалисты meteo.ua. Там считают, что похолодание в Харькове ожидается с 1 по 6 февраля. В эти дни температура воздуха может опустится вплоть до -1-8 градусов. Возможны осадки в виде снега или дождя.

Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" сообщил, что уже с 24–25 января в Украину придёт потепление. Тёплый воздух будет поступать с юга — из Турции, Балкан и Средиземноморья. Сначала теплее станет на юге и западе, затем — по всей стране. Уже к последним числам января морозы вовсе уйдут.

Синоптик говорит, что потепление принесет с собой осадки — сначала это будет снег, а примерно с 26 по 28 января во многих регионах он перейдёт в дождь и морось. Возможны густые туманы, так как тёплый воздух будет двигаться над заснеженной землёй. При этом, на дорогах может усилиться гололед. А в восточных регионах возможен порывистый южный ветер.

