Люті морози різко повернуться до Харкова: коли чекати на сильне похолодання

У деякі дні можливий сніг

У Харків після невеликого потепління очікуються морози. Вони будуть суттєвими, але короткочасними.

Про це йдеться у прогнозах погоди. Так, згідно з даними синоптиків сервісу meteofor, з 28 по 30 січня у місті потеплішає до +3 градусів, проте вже з 31 числа повернуться сильні морози. Вони триватимуть до 5 лютого і в цей час стовпчики термометрів будуть на рівні -13-21 градус. Ймовірно, це будуть найхолодніші дні лютого. Можливий сніг.

Погода в Харкові

Більш стриманої думки дотримуються фахівці meteo.ua. Там вважають, що похолодання у Харкові очікується з 1 по 6 лютого. У ці дні температура повітря може опуститися до -1-8 градусів. Можливі опади у вигляді снігу або дощу.

Погода в Харкові

Потепління в Україні

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" повідомив, що вже з 24-25 січня в Україну прийде потепління. Тепле повітря надходитиме з півдня — з Туреччини, Балкан та Середземномор’я. Спочатку тепліше стане на півдні та заході, потім по всій країні. Вже в останні дні січня морози зовсім підуть.

Синоптик каже, що потепління принесе із собою опади — спочатку це буде сніг, а приблизно з 26 по 28 січня у багатьох регіонах він перейде у дощ та мряку. Можливі густі тумани, оскільки тепле повітря рухатиметься над засніженою землею. При цьому на дорогах може посилитися ожеледиця. А у східних регіонах можливий поривчастий південний вітер.

Погода в Україні

