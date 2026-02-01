На Харьков надвигаются лютые морозы: синоптики назвали день, когда будет -25

Из-за сильного мороза и ветра температура будет ощущаться значительно ниже

В ближайшие дни в Харьков придет очередное похолодание. Температура воздуха может упасть до -25 градусов в этот период, а по ощущениям — еще ниже.

Что нужно знать:

Самым холодным днем, по прогнозам синоптиков, может стать 3 февраля

Температура воздуха по ощущениям может доходить до -31

Днем ожидается около -16 градусов, вечером — до -20

Такой прогноз был опубликован на нескольких украинских погодных сайтах. Синоптики обещают, что самым холодным днем в месяце может стать 3 февраля.

Как сообщает Sinoptik, 3 февраля температура воздуха будет доходить до -25 градусов в ночное время и утром. А с учетом ветра и влажности будет ощущаться как -31 градус.

Днем ожидается около -16 градусов, а вечером, ближе к 20:00, столбики термометров снова опустятся до -20 градусов.

Прогноз погоды Sinoptik.ua на 3 февраля

Схожий прогноз публикует Meteofor. Синоптики отмечают, что ночью ожидается до -23 градусов, а днем — до -14. При этом осадков 3 февраля не будет.

Прогноз погоды Meteofor на 3 февраля

Кроме того, по данным метеоплатформы Ventusky, температура воздуха в Харькове 3 февраля может опуститься до -24 градусов в ночное время. При этом днем будет до -17 градусов, без осадков.

Прогноз погоды Ventusky на 3 февраля

