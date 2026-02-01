На Харків насуваються люті морози: синоптики назвали день, коли буде -25

Через сильний мороз і вітер температура буде відчуватися значно нижче

Найближчими днями до Харкова прийде чергове похолодання. Температура повітря може впасти до -25 градусів у цей період, а за відчуттями ще нижче.

Що потрібно знати:

Найхолоднішим днем, за прогнозами синоптиків, може стати 3 лютого

Температура повітря за відчуттями може сягати -31

Вдень очікується близько -16 градусів, увечері — до -20

Такий прогноз було опубліковано на кількох українських погодних сайтах. Синоптики обіцяють, що найхолоднішим днем на місяць може стати 3 лютого.

Як повідомляє Sinoptik, 3 лютого температура повітря сягатиме -25 градусів у нічний час і вранці. А з урахуванням вітру та вологості відчуватиметься як -31 градус.

Вдень очікується близько -16 градусів, а ввечері, ближче до 20:00, стовпчики термометрів знову опустяться до -20 градусів.

Прогноз погоди Sinoptik.ua на 3 лютого.

Такий прогноз публікує Meteofor. Синоптики зазначають, що вночі очікується до -23 градусів, а вдень -14. При цьому опадів 3 лютого не буде.

Прогноз погоди Meteofor на 3 лютого

Крім того, за даними метеоплатформи Ventusky, температура повітря у Харкові 3 лютого може опуститися до -24 градусів у нічний час. Удень буде до -17 градусів, без опадів.

Прогноз погоди Ventusky на 3 лютого

