На Харків насуваються люті морози: синоптики назвали день, коли буде -25
Через сильний мороз і вітер температура буде відчуватися значно нижче
Найближчими днями до Харкова прийде чергове похолодання. Температура повітря може впасти до -25 градусів у цей період, а за відчуттями ще нижче.
Що потрібно знати:
- Найхолоднішим днем, за прогнозами синоптиків, може стати 3 лютого
- Температура повітря за відчуттями може сягати -31
- Вдень очікується близько -16 градусів, увечері — до -20
Такий прогноз було опубліковано на кількох українських погодних сайтах. Синоптики обіцяють, що найхолоднішим днем на місяць може стати 3 лютого.
Як повідомляє Sinoptik, 3 лютого температура повітря сягатиме -25 градусів у нічний час і вранці. А з урахуванням вітру та вологості відчуватиметься як -31 градус.
Вдень очікується близько -16 градусів, а ввечері, ближче до 20:00, стовпчики термометрів знову опустяться до -20 градусів.
Такий прогноз публікує Meteofor. Синоптики зазначають, що вночі очікується до -23 градусів, а вдень -14. При цьому опадів 3 лютого не буде.
Крім того, за даними метеоплатформи Ventusky, температура повітря у Харкові 3 лютого може опуститися до -24 градусів у нічний час. Удень буде до -17 градусів, без опадів.
