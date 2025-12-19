В Киев внезапно нагрянет настоящая зима: когда ждать снега и морозов

Температура воздуха может упасть

Январь в Киеве, вероятно, выдастся богатым на снег. Осадки будут обильными и продолжительными.

Что нужно знать:

В столице скоро начнет снежить

Вместе с осадками могут прийти и холода

Морозы будут не слишком лютыми

Об этом говорится в прогнозах погоды.

Так, по данным погодного сайта meteofor, с 5 января в Киеве ожидается снег, который задержится в городе до 11 января. В отдельные дни осадки будут обильными. Температура воздуха в данный период времени может упасть до -3-7 градусов.

Погода в Киеве

Также снегопады прогнозируют и специалисты сервиса meteo.ua. По их расчетам снежить может начать уже с 2 января. Такая погода может задержаться вплоть до 17 января с редкими перерывами на сухую погоду. Столбики термометров по данному прогнозу могут опустится еще ниже — вплоть до -12 градусов.

Погода в Киеве

Какой будет зима в Украине

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии украинского Гидрометеорологического института (УкрГМИ) Вера Балабух в комментарии "Телеграфу" объясняла, что нынешняя зима в Украине вероятно будет теплее, чем обычно, подобно зимам в предыдущие годы.

По её прогнозу, средняя за сезон температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы. Вероятность такой температуры составляет 70-80%. Это продолжает тенденцию мягких зим, характерную для последних десятилетий.

На фоне глобального потепления зима в нашей стране стала почти на 1,5 градуса теплее по сравнению с 60-80 годами прошлого века, когда наблюдались очень сильные морозы. Мы уже давно не видели минус 35-40 градусов, а они были когда-то и в Киеве, и 20-градусные морозы уже воспринимаются как значительные. Повышается температура воздуха зимой, особенно минимальная, сокращается продолжительность зимы. Такие же тенденции вероятны и в этом году, о чем свидетельствуют расчеты говорит Балабух

Погода в Украине

Напомним, ранее мы писали о том, выпадет ли в Украине снег на Рождество 2025.