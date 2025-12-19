У Київ раптово нагряне справжня зима: коли чекати снігу та морозів

Температура повітря може впасти

Січень у Києві, ймовірно, видасться багатим на сніг. Опади будуть рясними та тривалими.

Що потрібно знати:

У столиці скоро почне сніжити

Разом з опадами можуть прийти і холоди

Морози будуть не надто лютими

Про це йдеться у прогнозах погоди.

Так, за даними погодного сайту meteofor, з 5 січня у Києві очікується сніг, який затримається у місті до 11 січня. В окремі дні опади будуть рясні. Температура повітря в цей період може впасти до -3-7 градусів.

Погода у Києві

Також снігопади прогнозують і спеціалісти сервісу meteo.ua. За їхніми розрахунками сніг може розпочати вже з 2 січня. Така погода може затриматися до 17 січня з рідкісними перервами на суху погоду. Стовпчики термометрів за цим прогнозом можуть опуститися ще нижче — до -12 градусів.

Погода у Києві

Якою буде зима в Україні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух в коментарі "Телеграфу" пояснювала, що цьогорічна зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай, подібною до зим у попередні роки.

За її прогнозом, середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Ймовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть.

На тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на 1,5 градуса тепліша порівняно із 60-80-ми роками минулого століття, коли спостерігались дуже сильні морози. Ми вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, а вони були колись і в Києві, та й 20-градусні морози вже сприймаються як значні. Підвищується температура повітря взимку, особливо мінімальна, скорочується тривалість зими. Такі ж тенденції ймовірні і в цьому році, про що свідчать розрахунки. каже Балабух

Погода в Україні

