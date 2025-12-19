У Київ раптово нагряне справжня зима: коли чекати снігу та морозів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Температура повітря може впасти
Січень у Києві, ймовірно, видасться багатим на сніг. Опади будуть рясними та тривалими.
Що потрібно знати:
- У столиці скоро почне сніжити
- Разом з опадами можуть прийти і холоди
- Морози будуть не надто лютими
Про це йдеться у прогнозах погоди.
Так, за даними погодного сайту meteofor, з 5 січня у Києві очікується сніг, який затримається у місті до 11 січня. В окремі дні опади будуть рясні. Температура повітря в цей період може впасти до -3-7 градусів.
Також снігопади прогнозують і спеціалісти сервісу meteo.ua. За їхніми розрахунками сніг може розпочати вже з 2 січня. Така погода може затриматися до 17 січня з рідкісними перервами на суху погоду. Стовпчики термометрів за цим прогнозом можуть опуститися ще нижче — до -12 градусів.
Якою буде зима в Україні
Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології українського Гідрометеорологічного інституту (УкрГМІ) Віра Балабух в коментарі "Телеграфу" пояснювала, що цьогорічна зима в Україні ймовірно буде теплішою, ніж зазвичай, подібною до зим у попередні роки.
За її прогнозом, середня за сезон температура повітря очікується на 1-2 градуси вищою за кліматичну норму. Ймовірність такої температури становить 70-80%. Це продовжує тенденцію м’яких зим, характерну для останніх десятиліть.
На тлі глобального потепління зима в нашій країні стала майже на 1,5 градуса тепліша порівняно із 60-80-ми роками минулого століття, коли спостерігались дуже сильні морози. Ми вже давно не бачили мінус 35-40 градусів, а вони були колись і в Києві, та й 20-градусні морози вже сприймаються як значні. Підвищується температура повітря взимку, особливо мінімальна, скорочується тривалість зими. Такі ж тенденції ймовірні і в цьому році, про що свідчать розрахунки.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи випаде в Україні сніг на Різдво-2025.