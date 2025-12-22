Проезд в Киевском метро будет бесплатным? Как столица может пойти по стопам Харькова
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сейчас стоимость проезда в одну сторону составляет 8 грн
В Киеве могут ввести бесплатный проезд в метро, как в Харькове. Правда, для этого исполнительный комитет должен принять петицию, которую активно подписывают киевляне.
Что нужно знать:
- Община Киева создала петицию с требованием сделать проезд в метро бесплатным
- Нужно собрать 6 тысяч подписей, чтобы документ рассмотрели
Как отмечено в петиции №13967 от 16 декабря 2025 года, киевляне обращаются в Киевский городской совет и Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) с просьбой ввести бесплатный проезд в Киевском метрополитене на период действия военного положения.
В документе указано: "Это решение является не только социально справедливым, но и экономически и стратегически необходимым в условиях полномасштабной агрессии. Мы предлагаем пересмотреть финансовую модель функционирования КП "Киевский метрополитен" на период военного положения, переведя 100% покрытие операционных расходов на городской бюджет с последующим поиском компенсации".
Чтобы городской совет Киева и КГГА рассмотрели петицию, он должен набрать 6 тысяч подписей. По состоянию на 22 декабря утро документ поддержали 340 человек. Стоимость проезда в метро составляет 6,5-8 грн в одну сторону. Автор петиции отмечает положительные аспекты бесплатного проезда в Харькове, и просит ввести то же самое и в столице.
Когда проезд в метро может стать бесплатным
Обнародование петиции и сбор подписей в определенный срок (60 дней) – первый этап на пути к бесплатному проезду в метро. Ведь после того, как документ наберет нужное количество голосов, он будет направлен в соответствующий комитет на рассмотрение. Здесь комитет либо принимает его без изменений и передает в Кабмин, местный орган власти на дальнейшую работу, либо уже сразу вносит правки. После этого местные власти Киева принимают решение поддержать петицию или нет.
Напомним, что еще в прошлом году в Киевском городском совете обсуждали возможность бесплатного проезда в метро. Но в течение 2025 эту идею не реализовали.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет с транспортом в Киеве, если случиться блэкаут.