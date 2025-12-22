Проезд в Киевском метро будет бесплатным? Как столица может пойти по стопам Харькова

Сейчас стоимость проезда в одну сторону составляет 8 грн

В Киеве могут ввести бесплатный проезд в метро, как в Харькове. Правда, для этого исполнительный комитет должен принять петицию, которую активно подписывают киевляне.

Что нужно знать:

Община Киева создала петицию с требованием сделать проезд в метро бесплатным

Нужно собрать 6 тысяч подписей, чтобы документ рассмотрели

Как отмечено в петиции №13967 от 16 декабря 2025 года, киевляне обращаются в Киевский городской совет и Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА) с просьбой ввести бесплатный проезд в Киевском метрополитене на период действия военного положения.

В документе указано: "Это решение является не только социально справедливым, но и экономически и стратегически необходимым в условиях полномасштабной агрессии. Мы предлагаем пересмотреть финансовую модель функционирования КП "Киевский метрополитен" на период военного положения, переведя 100% покрытие операционных расходов на городской бюджет с последующим поиском компенсации".

Петиция о бесплатном проезде в метро в Киеве

Чтобы городской совет Киева и КГГА рассмотрели петицию, он должен набрать 6 тысяч подписей. По состоянию на 22 декабря утро документ поддержали 340 человек. Стоимость проезда в метро составляет 6,5-8 грн в одну сторону. Автор петиции отмечает положительные аспекты бесплатного проезда в Харькове, и просит ввести то же самое и в столице.

Когда проезд в метро может стать бесплатным

Обнародование петиции и сбор подписей в определенный срок (60 дней) – первый этап на пути к бесплатному проезду в метро. Ведь после того, как документ наберет нужное количество голосов, он будет направлен в соответствующий комитет на рассмотрение. Здесь комитет либо принимает его без изменений и передает в Кабмин, местный орган власти на дальнейшую работу, либо уже сразу вносит правки. После этого местные власти Киева принимают решение поддержать петицию или нет.

Напомним, что еще в прошлом году в Киевском городском совете обсуждали возможность бесплатного проезда в метро. Но в течение 2025 эту идею не реализовали.

