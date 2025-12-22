Проїзд у Київському метро буде безкоштовним? Як столиця може піти стопами Харкова

Наразі вартість проїзду в одну сторону складає 8 грн

У Києві можуть запровадити безкоштовний проїзд у метро, як у Харкові. Що правда, для цього виконавчий комітет має ухвалити петицію, яку активно підписують кияни.

Що треба знати:

Громада Києва створила петицію з вимогою зробити проїзд у метро безкоштовним

Наразі треба зібрати 6 тисяч підписів, аби документ розглянули

Як зазначено в петиції №13967 від 16 грудня 2025 року, кияни звертаються до Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації (КМДА) з проханням запровадити безоплатний проїзд у Київському метрополітені на період дії воєнного стану.

У документі вказано: "Це рішення є не лише соціально справедливим, але й економічно та стратегічно необхідним в умовах повномасштабної агресії. Ми пропонуємо переглянути фінансову модель функціонування КП "Київський метрополітен" на період воєнного стану, переклавши 100% покриття операційних витрат на міський бюджет з подальшим пошуком компенсації через міжнародні фонди".

Петиція про безкоштовний проїзд у метро в Києві

Аби міська рада Києва та КМДА розглянули петицію, вона має набрати 6 тисяч підписів. Станом на 22 грудня ранок документ підтримало 340 осіб. Додамо, що вартість проїзду у метро складає 6,5-8 грн в одну сторону. Автор петиції наголошує на позитивних аспектах безкоштовного проїзду у Харкові, і просить запровадити те, саме в столиці.

Коли проїзд у метро може стати безкоштовним

Оприлюднення петиції та збір підписів у визначений строк (60 днів) — перший етап на шляху до безкоштовного проїзду у метро. Адже після того, як документ набере потрібну кількість голосів, його буде скеровано до відповідного комітету на розгляд. Тут комітет або приймає його без змін та передає до Кабміну, місцевого органу влади на подальшу роботу, або вже одразу вносить правки. Після цього місцева влада Києва приймає рішення підтримати петицію чи ні.

Нагадаємо, що ще минулого року у Київській міській раді обговорювали можливість безкоштовного проїзду у метро. Але протягом 2025 року цю ідею не реалізували.

