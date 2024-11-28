Метро в Киеве может стать бесплатным: что говорят в Киевсовете

Примерно три четверти финансирования метрополитена идет напрямую из бюджета Киева, четверть платят пассажиры метро

В Киевском городском совете обсуждают идею сделать проезд в столичном метро полностью бесплатным.

Об этом в эфире "Новини.Live" заявил депутат Киевсовета Тарас Козак. По его словам, для столицы это может стоить порядка миллиарда гривен — депутат считает, что это небольшая сумма.

Козак также рассказал, каким образом осуществляется финансирование киевского метрополитена. На сегодняшний день примерно три четверти от получаемых денежных средств идет напрямую из городского бюджета украинской столицы, еще четверть — это стоимость проезда, которую платят пассажиры метро.

Козак добавил, что в Харькове с 2022 года пассажиры ездят бесплатно.

"Миллиард гривен для Киева — это не много. Киев до трех миллиардов тратит на метрополитен", — заявил депутат. Он добавил, что в таком случае оставшуюся сумму можно будет направить на закупку новых локомотивов и вагонов, а также на ремонт инфраструктуры столичного метрополитена.

На сегодняшний день тариф на проезд в метро Киева составляет 8 гривен на одну поездку. Об этом говорится на официальном портале Киева.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит станция-призрак киевского метро. Ее не существует на карте, и здесь никогда не выходят пассажиры.