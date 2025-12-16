Без метро Киев не справится: эксперт по транспорту спрогнозировал огромную проблему в случае блэкаута

В случае остановки подземки пассажиропоток наземного транспорта увеличится вдвое

В случае блэкаутов электротранспорт в Киеве планируют заменить на автобусы. Такое решение предлагают в плане "Б" для общественного транспорта, разработанного в КГГА на случай длительных отключений электроэнергии.

Что нужно знать:

Согласно плану столичных властей в случае блэкаута вместо метро людей будут возить автобусы

Эксперт считает, что это очень проблематично по нескольким причинам

По его словам, если метро остановится, придется искать решения, похожие на те, что были во время карантина

Как будет работать общественный транспорт Киева в случае блэкаутов — план КГГА

В случае остановки трамваев и троллейбусов из-за блэкаута, КП "Киевпасстранс" планирует дополнительный выпуск автобусов на городскую маршрутную сеть. Если остановится метро, автобусы частично будут дублировать отдельные участки линий.

В КГГА не уточнили точное количество дополнительных автобусов, которые потребуются для этого, заявив, что это будут определять "в зависимости от пассажиропотоков и текущей ситуации". Также нет данных, хватит ли автобусов для перевозки между берегами Днепра.

Смогут ли автобусы заменить метро — оценка эксперта

"Телеграф" обратился к эксперту по транспортному планированию Дмитрию Беспалову, чтобы оценить реальность этих планов. Он пояснил, что в случае закрытия метрополитена возникнет необходимость распределить по маршрутам общественного транспорта под миллион пассажиров. Если остановятся трамваи и троллейбусы, эта цифра вырастет еще на несколько сотен тысяч человек.

Это невероятно и невозможно. То есть это такое количество подвижного состава, которого просто физически нет. То есть там, где ехало 20 автобусов, должно ехать 100 автобусов, например. Это не только невозможно, потому что этих автобусов нет, но невозможно обеспечить такой интервал между автобусами. То есть интервал будет вместо 5-10 минут, например, 40 секунд, 20 секунд, 10 секунд между автобусами. Это просто невозможно, – объяснил эксперт

Киевские автобусы

Беспалов добавил, что инфраструктура остановок просто не готова к такому количеству подвижного состава. Такому количеству автобусов будет негде ехать и негде останавливаться.

Какой выход

По словам эксперта, если остановится метрополитен, нужно будет как-то разносить время работы людей. Тогда нагрузка на общественный транспорт не будет приходиться на одно и то же время.

Такие вещи в плане управления спросом. От многих поездок придется отказаться, возможно сделать примерно так, как во время ковида, сделать по пропускам наземный транспорт и пропуск раздать только критическим предприятиям, — говорит Беспалов

Он добавил, что в случае остановки метро пассажиропоток на наземном транспорте увеличится примерно вдвое. При этом это увеличение будет неравномерным, на некоторых маршрутах существенно больше, чем на других.

И это огромная огромная проблема, которую, дай Бог, мы не допустим. Потому что решить ее просто невозможно, – резюмировал эксперт

Станет ли на улицах Киева больше авто в случае остановки метро

Беспалов отметил, что "в Киеве почти все, что может ездить, ездит". Поэтому ожидать, что на улицах столицы станет гораздо больше автомобилей, не стоит. Однако возможно увеличение количества людей в этих автомобилях.

Когда мы считали, средняя заполненность легкового автомобиля была полтора человека. То есть есть потенциал для того, чтобы люди брали себе кого-нибудь в дорогу, дополнительных пассажиров. Может там оставшиеся 10 процентов (автомобилей — ред.) выйти на дороги. Чего-то супер драматического в плане увеличения количества автомобилей существенно стоит ожидать, Дмитрий Беспалов

