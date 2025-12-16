Метро, трамваи и троллейбусы заменят автобусами? Что готовит киевская власть на случай блэкаутов

Пока неизвестно, хватит ли автобусов для перевозки пассажиров с правого на левый берег Днепра

В КГГА ответили, что планируют делать с общественным транспортом в случае блэкаута. Администрация объяснила, существуют ли планы дублирования работы метро, троллейбусов и трамваев, сколько транспорта для этого предусмотрено и хватит ли его, чтобы обеспечить нормальное передвижение горожан.

План "Б" от КГГА

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА в ответ на запрос "Телеграфа" сообщили, что в КП "Киевпастранс" разработаны меры на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с отключением электроэнергии и остановкой работы электротранспорта.

Прежде всего, эти меры предусматривают замену маршрутов городского наземного электрического транспорта — троллейбусов и трамваев — автобусным сообщением. По данным департамента, в случае ухудшения ситуации в энергосистеме планируется дополнительный выпуск автобусов на городскую маршрутную сеть.

Речь идет именно о дополнительных рейсах, которые должны выходить на маршруты сверх того подвижного состава, который ежедневно работает в обычном режиме. Количество автобусов, которые могут быть задействованы во время отключений электроэнергии, в КГГА обещают определять в зависимости от пассажиропотоков и текущей ситуации.

Метро во время блэкаутов

Отдельно в КГГА отметили, что в случае возникновения экстренных ситуаций, связанных с последствиями обстрелов, предприятие будет прорабатывать возможность частичного дублирования отдельных участков линий Киевского метрополитена автобусным сообщением.

В то же время, в ответе не уточняется, идет ли речь о полном дублировании движения от конечных станций каждой из трех линий метро, или только об ограниченных участках до узловых станций.

Также в КГГА не сообщили, сколько именно автобусов может быть привлечено в случае полной или частичной остановки метро и достаточно ли их для перевозки пассажиров, в частности между правым и левым берегами Днепра.

Как будет работать киевское метро

Кто за что отвечает

В КП "Киевский метрополитен" в ответе "Телеграфу" подчеркнули, что организация дублирования движения поездов метро наземным общественным транспортом, в частности автобусами, а также общая координация работы транспортной инфраструктуры столицы не относятся к компетенции предприятия.

Таким образом, метрополитен не участвует в принятии решений относительно альтернативных схем перевозки пассажиров в случае энергетических сбоев и выполняет только те решения, которые принимаются на уровне городской власти.

Что касается городской электрички, в КГГА отметили, что она находится в сфере управления АО "Укрзалізниця". Именно компания определяет режимы работы и возможные альтернативные сценарии перевозок в случае отсутствия электроснабжения. По состоянию на сегодня "Укрзалізниця" не обращалась к городским властям с предложениями или запросами относительно дублирования движения городской электрички автобусами.

Что будет с киевскими электричками в случае блэкаута

