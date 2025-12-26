Киев накрыл сильный снег: что будет с погодой в столице в ближайшие дни (видео)

Погода может усложнить движение транспорта

Киев накрыл снегопад. Погода в столице Украины в пятницу существенно ухудшилась. Накануне синоптики предупреждали, что установлен первый желтый уровень опасности.

Что нужно знать:

В столице фиксируются активные осадки

Ветер 5 м/с, в ближайшие трое суток порывы могут достигать 15–20 м/с

Снег 26, 27 и 28 декабря будет идти почти непрерывно, пик — утром пятницы и в ночь с субботы на воскресенье

В городе уже начались активные осадки и метели. По данным метеосайтов, сейчас в Киеве -5, которые, впрочем, ощущаются как -20, ветер 5 м/c.

Погода в Киеве в 7 утра 26 декабря

В ближайшие трое суток в Киеве ветер будет достаточно сильный, местами порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. Снег 26, 27 и 28 декабря будет сыпать почти постоянно. Больше всего его ожидается с утра пятницы и в ночь с субботы на воскресенье, утверждает сайт прогнозов.

Прогноз погоды в Киеве на три дня.

В Укргидрометеоцентре предупреждали, что погода может повлечь за собой проблемы в работе энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движении транспорта. По данным портала Ventusky, осадки в пятницу и воскресенье пройдут по широким полосам Киева и области в частности. Однако эпицентром столицу не коснется.

Снег в Киеве 26 и 28 декабря

Все три дня в столице днем будет плюсовая температура или около нуля, а ночью минус, поэтому есть риск гололеда. Осадки будут продолжаться и в понедельник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где еще будет снежить в Украине перед Новым годом. Без осадков останутся только несколько областей.