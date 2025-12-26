Київ накрив сильний сніг: що буде з погодою в столиці найближчими днями (відео)
Погода може ускладнити рух транспорту
Київ накрив снігопад. Погода в столиці України в п'ятницю суттєво погіршала. Напередодні синоптики попереджали, що встановлений перший, жовтий рівень небезпеки.
Що потрібно знати:
- У столиці фіксуються активні опади
- Вітер 5 м/с, у найближчі три доби пориви можуть сягати 15–20 м/с
- Сніг 26, 27 і 28 грудня йтиме майже безперервно, пік — уранці п’ятниці та в ніч з суботи на неділю
У місті вже почались активні опади та хуртовини. За даними метеосайтів, зараз у Києві -5, які, втім відчуваються як -20, вітер 5 м/c.
Найближчі три доби в Києві вітер буде достатньо сильний, місцями пориви можуть сягати 15-20 метрів на секунду. Сніг 26, 27 та 28 грудня сипатиме майже постійно. Найбільше його очікується зранку п'ятниці та в ніч з суботи на неділю, стверджує сайт прогнозів.
В Укргідрометеоцентрі попереджали, що погода може спричинити проблеми у роботі енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та русі транспорту. За даними порталу Ventusky, опади в п'ятницю та неділю пройдуть широкими смугами Києвом та областю зокрема. Проте епіцентром столицю не зачепить.
Всі три дні в столиці вдень буде плюсова температура або близько нуля, а вночі — мінус, тож є ризик ожеледиці. Опади триватимуть і в понеділок.
Раніше "Телеграф" розповідав, де ще сніжитиме в Україні перед Новим роком. Без опадів залишаться тільки кілька областей.