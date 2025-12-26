Київ накрив сильний сніг: що буде з погодою в столиці найближчими днями (відео)

Погода може ускладнити рух транспорту

Київ накрив снігопад. Погода в столиці України в п'ятницю суттєво погіршала. Напередодні синоптики попереджали, що встановлений перший, жовтий рівень небезпеки.

Що потрібно знати:

У столиці фіксуються активні опади

Вітер 5 м/с, у найближчі три доби пориви можуть сягати 15–20 м/с

Сніг 26, 27 і 28 грудня йтиме майже безперервно, пік — уранці п’ятниці та в ніч з суботи на неділю

У місті вже почались активні опади та хуртовини. За даними метеосайтів, зараз у Києві -5, які, втім відчуваються як -20, вітер 5 м/c.

Погода в Києві о 7 ранку 26 грудня

Найближчі три доби в Києві вітер буде достатньо сильний, місцями пориви можуть сягати 15-20 метрів на секунду. Сніг 26, 27 та 28 грудня сипатиме майже постійно. Найбільше його очікується зранку п'ятниці та в ніч з суботи на неділю, стверджує сайт прогнозів.

Прогноз погоди в Києві на три дні

В Укргідрометеоцентрі попереджали, що погода може спричинити проблеми у роботі енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та русі транспорту. За даними порталу Ventusky, опади в п'ятницю та неділю пройдуть широкими смугами Києвом та областю зокрема. Проте епіцентром столицю не зачепить.

Сніг у Києві 26 та 28 грудня

Всі три дні в столиці вдень буде плюсова температура або близько нуля, а вночі — мінус, тож є ризик ожеледиці. Опади триватимуть і в понеділок.

Раніше "Телеграф" розповідав, де ще сніжитиме в Україні перед Новим роком. Без опадів залишаться тільки кілька областей.