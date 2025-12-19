А если 10 градусов мороза? Что будет со светом в Украине

Зима будет непростой, но энергосистема выдержит даже при сильных морозах

Опасения по поводу масштабных отключений света, если температура зимой упадет до -10, несколько преувеличены. Дело в том, что для этого морозы должны быть затяжными, а в Украине такой погоды не было уже много лет.

Что нужно знать:

Критический сценарий возможен только при затяжных морозах

За последние 5–10 лет таких затяжных морозов в Украине фактически не было

АЭС обеспечат 55–60% потребления даже при худших сценариях

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Атомщики вытянут 60% потребления: депутат о реальном состоянии энергосистемы, графиках и зиме".

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко ранее говорил, что если неделю температура будет -10°C и ниже, наступит критическая ситуация, в которой не спасут ни импорт, ни внутренняя генерация. Народный депутат Украины, председатель подкомитета по энергоэффективности и энергосбережению Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк прокомментировал его слова следующим образом:

Виталий Борисович озвучивает реальные прогнозы вероятных сценариев при сложившихся обстоятельствах — мороза -10 в течение недели. Честно говоря, нужно посмотреть аналитику наших последних трех или пяти зим. Посмотреть, были ли затяжные морозы -10 неделю. Мне кажется, в моей памяти такого не было за последние 5-10 лет сказал Нагорняк.

Нардеп подчеркнул, что нужно надеяться на относительно теплую зиму. Он прогнозирует, что в Карпатах, где обычно снег, температура может быть ниже, но на большей части территории Украины, если и стоит ждать холодных дней, то они точно затяжными не будут.

Сергей Нагорняк

Из практики помним: сегодня может быть –10 и снег, а завтра утром уже +1. Потому не думаю, что такие сценарии возможны. Если такие продолжительные морозы будут, то будет сложно. Но все должны стоя благодарить атомщиков. При всей тяжести, они вытянут не менее 55-60% нашего потребления. Если берем день, то практически 60% потребления атомщики вытянут при худших сценариях пояснил собеседник.

В то же время, постепенно будут восстанавливать работу гидроэлектростанции, которые были значительно повреждены осенью. Восстанавливаются и тепловые станции, несмотря на атаки.

Нагорняк уверен, что если будет солнечная погода, где-то прибавит возобновляемая солнечная энергетика, ветер также понемногу добавляет в систему.

Не думаю, что россиянам удастся достичь каких-то страшных сценариев для Украины. Нужно верить в лучшее. Ситуация будет непростой, но не слишком критичной, которая выведет страну из строя подытожил нардеп.

