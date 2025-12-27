Здесь тусовалась элитная молодежь. Как выглядело легендарное кафе "Грот" в столице

Это заведение также называли "Мичиган"

В Киеве на Крещатике было немало известных и уникальных заведений, к которым можно также отнести и кафе "Грот". Его особенностью были яркие американские зонтики, не оставлявшие равнодушными киевлян.

"Телеграф" расскажет историю кафе "Грот" и покажет, как оно выглядело раньше. Заметим, что сейчас на месте легендарного заведения работает Mushlya Bar.

Кафе "Грот" открылось на Крещатике в 1983 году. Заведение находилось у подножия лестницы к кинотеатру "Дружба". Почти с первых дней это кафе стало довольно популярным. Его любила молодежь, студенты и т.д. Здесь довольно часто можно было встретить фарцовщиков, людей, продававших дефицитные джинсы Levi’s и Wrangler. Тогда их цена достигала двух среднемесячных зарплат.

Как выглядело кафе "Грот". Фото: открытые источники

Кафе "Грот", 1975. Фото: А. Примаченко

Визитной карточкой заведения стали красочные зонтики, которые сильно выделялись на фоне сдержанного стиля Крещатика. К слову, молодежь называла это кафе "Мичиган" и все из-за зонтов.

Кафе "Грот" в Киеве. Фото: открытые источники

Как раньше выглядело кафе "Грот" в Киеве. Фото: открытые источники

В заведении подавали чай в граненых стаканах ("Чайковский"), десерты, выпечку, конфеты. Алкоголь здесь не продавали, поэтому люди ходили в соседний гастроном, где брали необходимое и возвращались за столики "Грота".

В 90-х "Грот" закрыли, но его слава еще долго была на устах киевлян, вспоминавших славные времена расцвета заведения. Они пришлись на 80-е годы.

