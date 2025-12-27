Здесь тусовалась элитная молодежь. Как выглядело легендарное кафе "Грот" в столице
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Это заведение также называли "Мичиган"
В Киеве на Крещатике было немало известных и уникальных заведений, к которым можно также отнести и кафе "Грот". Его особенностью были яркие американские зонтики, не оставлявшие равнодушными киевлян.
"Телеграф" расскажет историю кафе "Грот" и покажет, как оно выглядело раньше. Заметим, что сейчас на месте легендарного заведения работает Mushlya Bar.
Кафе "Грот" открылось на Крещатике в 1983 году. Заведение находилось у подножия лестницы к кинотеатру "Дружба". Почти с первых дней это кафе стало довольно популярным. Его любила молодежь, студенты и т.д. Здесь довольно часто можно было встретить фарцовщиков, людей, продававших дефицитные джинсы Levi’s и Wrangler. Тогда их цена достигала двух среднемесячных зарплат.
Визитной карточкой заведения стали красочные зонтики, которые сильно выделялись на фоне сдержанного стиля Крещатика. К слову, молодежь называла это кафе "Мичиган" и все из-за зонтов.
В заведении подавали чай в граненых стаканах ("Чайковский"), десерты, выпечку, конфеты. Алкоголь здесь не продавали, поэтому люди ходили в соседний гастроном, где брали необходимое и возвращались за столики "Грота".
В 90-х "Грот" закрыли, но его слава еще долго была на устах киевлян, вспоминавших славные времена расцвета заведения. Они пришлись на 80-е годы.
Ранее "Телеграф" рассказывал, каким был легендарный ресторан Днепра "Люкс".