Резонансное убийство и годы упадка: оставшееся от кафе "Ветерок" в Запорожье (фото)

Кафе "Ветерок" в запорожском парке "Дубовая роща" когда-то было популярным местом отдыха

Когда-то здесь можно было выпить пива после прогулки по парку, а также произошло резонансное убийство. Кафе "Ветерок" в Запорожье находилось в центральном парке культуры и отдыха "Дубовая роща". Сейчас от него остались только развалины.

Кафе "Ветерок" долгое время было узнаваемой точкой отдыха в парке. Сюда часто приходила на посиделки молодежь. Один из таких вечеров завершился трагедией — 19 декабря 2009 года в кафе выпивал известный украинский дзюдоист Евгений Сотников. Одновременно рядом сидела компания молодежи. За отказ выпить вместе, Сотников выстрелил в голову одному из юношей, погиб на месте. Сотникова осудили и отправили отбывать наказание в Донецкой области. В 2021 году его в тюрьме убили боевики так называемой "ДНР".

Евгений Сотников

В 2016 году кафе еще работало, даже пыталось отсудить у парка право на использование большего участка земли. В этот же год в заведении произошел пожар. В 2017 году были планы возродить кафе, выстроив там пивной паб, но не смогли воплотить.

Заброшенное кафе "Ветерок"

В последние годы здание находилось в заброшенном состоянии и снова пострадало от пожара в 2023 году.

Теперь здание выглядит так

Справка. Дубовая роща – место отдыха с древней историей. Еще в XVIII-XIX веках эта территория была излюбленным местом прогулок жителей тогдашнего Александровска благодаря дубовым насаждениям, которые, по легендам, могли быть взорваны запорожскими казаками. Именно от этих деревьев парк и получил свое народное название, сохранившееся по сей день.

Дубовая роща

Официально парк был открыт 1 мая 1959 года, хотя работы по обустройству аллей, фонтанов и зон отдыха начались еще в 1956. "Дубовая роща" и сегодня остается самым большим парком города, здесь находится парк аттракционов.

