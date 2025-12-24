Сгоревшая жемчужина Днепра: каким был легендарный ресторан "Люкс" (фото)

Главной фишкой заведения многие посетители считали официанта дядю Васю

Днепр славится многими своими знаковыми местами, и одним из таких долгие годы был ресторан "Люкс". Заведение дожило до 2000-х годов, после чего сгорело.

В этом материале "Телеграф" рассказывает историю этого известного ресторана и того, что с ним произошло много лет назад. Стоит отметить, что в "Люксе" любили посидеть и респектабельные горожане, и студенческая молодежь.

Открылся данный ресторан в 1958-59 годы. Примечательно, что его вывеска с названием была расположена не на проспекте, а со стороны переулка. "Люкс" располагался в самом центре города на первом этаже здания по проспекту Карла Маркса, 72 (ныне просп. Яворницкого).

Проспект Яворницкого, 72 в Днепре на карте

Поскольку "Люкс" был вблизи крупных театров и напротив входа в парк имени Чкалова, он был довольно известным и посещаемым местом.

Ресторан "Люкс" в Днепре. Фото: gorod.dp.ua

В 60-е и начале 70-х годов в зале ресторана стоял музыкальный аппарат с пластинками, в который посетители ресторана кидали монету, выбирали понравившуюся пластинку, и она устанавливалась и начинала играть музыка.

Одной из главных фишек ресторана был официант "дядя Вася" (посетители называли его так). Он был пожилым мужчиной, но был одет с иголочки, подтянут, знал все блюда ресторана и винную карту.

Ресторан "Люкс" в Днепре. Фото: gorod.dp.ua

В 70-е годы, как мы видим по второй фотографии, название ресторана перенесли на проспект. На дверях было написано, что заведение работает с 11 до 24.

В 80-х преобразили и реконструировали вход в ресторан. Добавили декоративное крыльцо, большую стеклянную дверь и витринное окно. Также сделали обширный холл с огромной пальмой в горшке у входа И в таком, обычном режиме ресторан проработал до 90-х годов.

Ресторан "Люкс" в Днепре. Фото: gorod.dp.ua

В 1991 г. при ресторане открыли кафе "Гамбургер", эдакий "полу-Макдональдс", как пишет Gorod. После этого "Люкс" дожил до 1995 года, после чего его перепрофилировали в магазин кулинарии.

В 2002 году на четвертом этаже здания произошел пожар, обрушились крыша и части перекрытий. Здание решили не реставрировать, а снести. На месте, где был ресторан в середине двухтысячных построили "Сити-Центр".

