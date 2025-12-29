Новый год в темноте? Когда улучшится ситуация со светом в Киеве и области, рассказал нардеп

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, но на это нужно время

Для стабилизации ситуации со светом в некоторых районах Киевщины нужно не меньше недели. Ведь столица получила значительные разрушения энергетических мощностей во время атаки России 27 декабря.

Что нужно знать:

В результате атаки пострадала одна из ГЭС

Значительные разрушения получили другие генерирующие мощности

Часть оборудования, передающего электроэнергию, повреждена

Об этом рассказал нардеп Сергей Нагорняк в эфире "Киев24". По его словам, самая сложная ситуация со светом в Броварах и Вышгороде.

Нардеп объясняет, что Россия била не только "Шахедами" и ракетами, но даже ракетами с кассетными боеприпасами. Есть попадания в ГЭС. Повреждена подстанция, отвечающая за выдачу электрической энергии, генерируемой на ГЭС. Соответственно, максимальные повреждения, которые могут быть нанесены.

Нагорняк говорит, что на стабилизацию ситуации может понадобиться не менее недели, и это при отсутствии повторных атак. То есть фактически только в первых числах 2026 будут ощутимы изменения. После удара 27 декабря есть проблемы с системой передачи. Речь идет о выключателях 110, потому что враг, целив по всем подстанциям "Укрэнерго", повредил значительную часть этого оборудования.

Заметим, что уже двое суток подряд в Киеве действуют графики отключений, но на левом берегу введены экстренные ограничения. При них стандартные графики не применяются.

