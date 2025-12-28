Отключения во время морозов: сколько часов украинцы могут сидеть без света

Морозная погода еще ожидается в стране

В холодные зимние дни украинцы могут столкнуться с длительными отключениями электроэнергии. Может доходить до того, что света не будет большую часть суток.

Что нужно знать:

Перебои со светом могут быть даже по 18 часов

Частично ситуацию помогает компенсировать импортная электроэнергия и поставки с атомных станций

Передача электроэнергии с одного берега в другой остается технически сложной задачей

Об этом "Телеграфу" рассказал эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству и учредитель общественного объединения "Союз потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко в материале: "Россия охотится за украинским газом: хватит ли запасов на зиму и где ситуация самая критическая".

По его словам, в морозы свет может отсутствовать в домах украинцев по 12, 16, и даже 18 часов.

"За счет импортной электроэнергии западные области можно обеспечить хотя бы частично", — рассказал он.

Олег Попенко

Также собеседник подчеркнул, что именно в эти области передавать электроэнергию от атомной станции гораздо легче,

"Потому что передать энергию с одного берега на другой у нас огромные сложности". — подытожил он.

Будут ли морозы в ближайшие дни

Украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что начиная с 24 декабря температура воздуха во всех областях снизится до небольших, а местами и умеренных морозов. Кроме того, рассеется пасмурность, которая покрывала Украину почти весь декабрь.

Синоптик прогнозирует, что наиболее холодными станут 25 и 26 декабря, а также предновогодние дни (с 29 по 31 декабря). Кроме того, рассеется мрачность, царившая почти весь декабрь. Станет больше солнечных дней, ведь влияние морозного антициклона будет препятствовать формированию сплошной облачности.

