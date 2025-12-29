Новий рік в темряві? Коли покращиться ситуація зі світлом в Києві та області, розповів нардеп

Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але на це треба час

Для стабілізації ситуації зі світло в деяких районах Київщини треба не менше тижня. Адже столиця зазнала значного руйнування енергетичних потужностей під час атаки Росії 27 грудня.

Що треба знати:

Внаслідок атаки постраждала одна з ГЕС

Значні руйнування отримали інші генеруючі потужності

Частина обладнання, що передає електроенергію пошкоджено

Про це розповів нардеп Сергій Нагорняк в етері "Київ24". За його словами, наразі найскладніша ситуація зі світлом у Броварах та Вишгороді.

Нардеп пояснює, що Росія била не лише "Шахедами" і ракетами, але й навіть ракетами з касетними боєприпасами. Є влучання у ГЕС. Пошкоджено підстанцію, яка відповідає за видачу електричної енергії, що генерується на ГЕС. Відповідно, враження максимальні, які можуть бути завдані.

Нагорняк каже, що на стабілізацію ситуації може знадобиться щонайменше тиждень, і це за умови відсутності повторних атак. Тобто фактично лише в перших числах 2026 року будуть відчутні зміни. Після удару 27 грудня є проблеми й з системи передачі. Йдеться про вимикачі 110, тому що ворог, ціливши по всім підстанціям "Укренерго", повибивав значну частину цього обладнання.

Зауважимо, що вже дві доби поспіль у Києві діють графіки відключень, але на лівому березі введено екстрені обмеження. Під час них стандартні графіки не застосовуються.

