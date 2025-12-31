В Новый год со светом: энергетики сообщили о большом успехе на Киевщине

Восстановительные работы продолжаются, энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет

Энергетикам удалось вернуть свет городу Вышгород Киевской области, который после вражеской атаки в ночь на 27 декабря был без электроснабжения почти 100 часов. Кроме того, пострадавшим общинам Обуховского района возобновили теплоснабжение.

Что нужно знать:

Враг сильно повредил подстанцию, работы продолжались четыре дня без остановок

Энергетики возобновили энергоснабжение более чем 9 тысячам семей Вышгорода

На левобережье Киевщины временно действуют экстренные отключения

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник. Энергетики, спасатели и коммунальщики работали днем и ночью, чтобы как можно скорее вернуть свет и тепло в дома людей.

В течение недели аварийные бригады энергетиков возобновили электроснабжение для 356 500 семей в 46 населенных пунктах Киевской области, пострадавших в результате российских атак, Николай Калашник

В районах, где повреждения были самыми сложными, продолжаются восстановительные работы. На левобережье Киевской области временно действуют экстренные отключения. Вся критическая инфраструктура заживлена, есть вода, тепло, водоотвод.

В ДТЭК подтвердили, что Вышгород снова со светом. Энергетики возобновили электропитание для более 9 тысяч семей.

Враг сильно повредил подстанцию. Работы длились 4 суток без остановок, днем и ночью. Теперь все семьи снова со светом, — пишут энергетики

Как Вышгород выживал без электричества более четырех дней

В ГСЧС показали, как город жил в эти "темные дни": "без света, в условиях холода и надежды, но с верой и взаимной поддержкой". Людям все это время помогали спасатели и волонтеры Общества Красного Креста Украины.

Пункты Несокрушимости стали местом, где тьма отступает перед человечностью. Горячий чай и кофе согревали не только руки, но и душу. Здесь можно было зарядить телефоны, чтобы услышать родной голос, написать короткое "я в порядке", узнать новости. А еще просто посидеть рядом, поговорить с друзьями, соседями, почувствовать плечо друг друга. В этих простых вещах большая сила. Сила единства, выдержки и заботы, — говорится в сообщении

В городе развернули Пункты Несокрушимости

Жители города получали всю возможную помощь

Психолог работает с маленькими жителями города

Девочка в Пункте Несокрушимости

Напомним, эксперт Борис Кушнирук объяснил "Телеграфу", почему левый берег Киева без света, когда ждать улучшения и какие реальные прогнозы на зимние праздники: На правом берегу Киева может повториться ситуация, как на левом. Эксперт объяснил, почему россияне "гасят" целые районы