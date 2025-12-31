В Новый год со светом: энергетики сообщили о большом успехе на Киевщине
Восстановительные работы продолжаются, энергетики делают все возможное, чтобы вернуть свет
Энергетикам удалось вернуть свет городу Вышгород Киевской области, который после вражеской атаки в ночь на 27 декабря был без электроснабжения почти 100 часов. Кроме того, пострадавшим общинам Обуховского района возобновили теплоснабжение.
Что нужно знать:
- Враг сильно повредил подстанцию, работы продолжались четыре дня без остановок
- Энергетики возобновили энергоснабжение более чем 9 тысячам семей Вышгорода
- На левобережье Киевщины временно действуют экстренные отключения
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник. Энергетики, спасатели и коммунальщики работали днем и ночью, чтобы как можно скорее вернуть свет и тепло в дома людей.
В течение недели аварийные бригады энергетиков возобновили электроснабжение для 356 500 семей в 46 населенных пунктах Киевской области, пострадавших в результате российских атак,
В районах, где повреждения были самыми сложными, продолжаются восстановительные работы. На левобережье Киевской области временно действуют экстренные отключения. Вся критическая инфраструктура заживлена, есть вода, тепло, водоотвод.
В ДТЭК подтвердили, что Вышгород снова со светом. Энергетики возобновили электропитание для более 9 тысяч семей.
Враг сильно повредил подстанцию. Работы длились 4 суток без остановок, днем и ночью. Теперь все семьи снова со светом, — пишут энергетики
Как Вышгород выживал без электричества более четырех дней
В ГСЧС показали, как город жил в эти "темные дни": "без света, в условиях холода и надежды, но с верой и взаимной поддержкой". Людям все это время помогали спасатели и волонтеры Общества Красного Креста Украины.
Пункты Несокрушимости стали местом, где тьма отступает перед человечностью. Горячий чай и кофе согревали не только руки, но и душу. Здесь можно было зарядить телефоны, чтобы услышать родной голос, написать короткое "я в порядке", узнать новости. А еще просто посидеть рядом, поговорить с друзьями, соседями, почувствовать плечо друг друга. В этих простых вещах большая сила. Сила единства, выдержки и заботы, — говорится в сообщении
