Приморозит нешуточно? Какая будет погода в Киеве на праздники

Новый год столица встретит с осадками

Настоящая зима будет бушевать в Киеве в ближайшие дни. Снег, солнце, мороз сделают праздник похожим на зимнюю сказку.

В последний день года 31 декабря будет сыпать снег. Температура будет держаться ниже нуля: днем до -6, ночью -8 градусов. Первый день года, согласно прогнозу Укргидрометцентра, будет очень холодным, но при этом солнечным. Днем ожидается до -9, а ночью — 12 градусов мороза. Снег также будет периодически напоминать о себе.

Прогноз погоды на 31 декабря в Украине.

Прогноз погоды на 1 января в Украине.

Прогноз Ventusky дает несколько иную картину с осадками. По их данным, 1 января будет почти бесснежным, в то время как 31 декабря и 2 января Киев накроют части снежного фронта.

Снежный фронт в Киеве 31 декабря

Снежный фронт в Киеве 2 января

В целом, в ближайшую неделю в столице следует ожидать погодных "качелей". После морозной ночи первого января ожидается резкое потепление. Буквально через два дня температура достигнет нуля днем, а ночью -2 градуса. Все это время будет падать снег, что может вызвать слякоть. Важно, что первые дни нового года будут солнечными.

Погода в Киеве на неделю

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Чернигове на Новый год ожидают сильные морозы. На юге Украины, в частности в Одессе, ситуация почти такая же – столбики термометров опустятся ниже -10.