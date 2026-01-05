На левом берегу Киева может произойти более жесткий блэкаут? От чего это зависит

Состояние энергетических объектов в столице достаточно тяжелое

Сейчас ситуация с отключениями света в Киеве и на левом берегу улучшилась. Но многие энергообъекты работают в аварийном режиме.

Что нужно знать:

Ситуация с энергетикой в Киеве довольно тяжелая и зависит от ударов России

Сейчас РФ сосредотачивает свои атаки на одних и тех же объектах, которые не успевают восстанавливаться

Об этом Станислав Игнатьев, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего, рассказал "Телеграфу" в материале "Дефицит оборудования и не только: эксперт объяснил, когда Киев восстановится после новых атак ".

По словам Игнатьева, в Киеве на левом берегу сложная ситуация сложилась из-за повреждения подстанции ТЭЦ-6 и одного из энергоблоков Дарницкой ТЭЦ. Еще сильно пострадала подстанция Киевской ГЭС. Именно поэтому Вышгород находился без электроснабжения 90 часов.

"Сейчас подстанция запитана в аварийном режиме. Поэтому выдача электроэнергии на левый берег Киева осложнена", — говорит эксперт.

Он добавляет, что на примере Одессы можно увидеть, какую тактику Россия выбрала сейчас для атак на энергетику. Кремль бьет по одним и тем же объектам и регионам, чем не дает времени восстановиться.

Игнатьев резюмирует: "Повторение ударов по трем подстанциям "Укрэнерго" уже шестой раз в год не позволяет восстановиться, что приводит к системным локальным блэкаутам, как мы видим в Одессе. В случае повторного удара по Киеву ситуация на левом берегу, в Вышгороде, Борисполе может значительно ухудшиться".

