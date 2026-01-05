20 тысяч гривен в месяц "в трубу": сколько стоит прокормить генератор и как это ударит по кошелькам

Эксперты предупредили о сценариях удорожания продуктов из-за блекаутов

Небольшое кафе в центре города из-за отключения света может ежедневно тратить почти 700 гривен только на бензин для генератора. Магазин у дома – около 350. Владельцы считают каждый литр горючего, ведь за месяц эти суммы превращаются в 10-20 тысяч гривен дополнительных расходов. Казалось бы, логично: если себестоимость растет, то за это заплатит конечный покупатель. Но это не всегда так.

Что на самом деле сдерживает подорожание продуктов для населения, так ли это на самом деле, выяснял "Телеграф".

Какие затраты на генератор в день при разных сценариях работы

Расчеты показывают реальную картину затрат, хотя каждый случай индивидуален – многое зависит от продолжительности отключений, типа генератора и нагрузки на него.

Для маленького магазина либо кафе традиционно используют бензиновый генератор мощностью 7-10 кВт. Этого достаточно, чтобы поддерживать работу холодильников, освещения, касс и кофеварки. При нормальной нагрузке такой аппарат съедает примерно 1,5 литра бензина в час.

Если свет выключают на 4 часа каждый день, генератор сжигает около 6 литров горючего. При цене А-95 в 58 гривен за литр это 348 гривен в сутки. Когда отключения продолжаются 8 часов, расходы удваиваются – 12 литров бензина и 696 гривен в день.

Конкретные цифры выглядят так:

при 4 часах работы в день: 10440 гривен в месяц (348 гривен × 30 дней);

при 8 часах работы в день: 20 880 гривен в месяц (696 гривен×30 дней).

Это только расходы на топливо без обслуживания, масла и износа оборудования.

Впрочем, реальные цифры могут отличаться. Если кафе или магазин работает не на полную мощность при отключениях, потребление может быть меньше – около 1-1,2 литра в час. К тому же дизельные станции более экономные в работе, но дороже при покупке.

Ориентировочные затраты на работу генераторов по разным сценариям работы

Подорожание на 30% из-за блэкаутов – это реальность? Что говорят эксперты

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупредил: "Ситуация может повторить сценарий зимы 2022-2023 года, когда из-за масштабных блэкаутов производители вынуждены были использовать генераторы, что существенно увеличило себестоимость продукции".

Тогда молоко, мясо, яйца и хлеб дорожали на 10-30% в зависимости от того, сколько часов в сутки не было света и насколько активно предприятия пользовались генераторами. Расходы на горючее автоматически закладывались в стоимость продукции – иного выхода просто не было.

Марчук отмечает: "В этом году риски аналогичны. Если придется снова активно применять резервное питание, цены на продовольствие неизбежно будут расти".

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук

Графики отключений решают все

Уровень роста цен напрямую зависит от графиков отключений. Денис Марчук объясняет: "Если свет будут выключать на несколько часов три или четыре раза в неделю – продукты вырастут в цене не более чем на 7%. Но если отключения будут продолжаться по 8 часов ежедневно, подорожание может достигнуть 30%".

То есть сценарии радикально разные. Эпизодические отключения прибавляют несколько процентов к цене. Ежедневные восьмичасовые блекауты могут увеличить стоимость продуктов почти на треть.

Борщевой набор подорожает на пару гривен, а молоко вообще может не подорожать

Исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля Оксана Руженкова в комментарии "Телеграфу" успокаивает, что "борщовый набор, если и подорожает, то незначительно — пару гривен, которые погоды потребителям не сделают. У Украины открытые границы, мы активно импортируем овощи".

Оксана Руженкова

С молочными продуктами ситуация еще более интересная. В сети периодически появляются прогнозы о подорожании масла на 30-40% из-за масштабных отключений электроэнергии. Однако производители не видят оснований для паники.

"Практически все имеют генерацию, чтобы принимать молоко и охлаждать его. У крупных предприятий даже когенерация. Но таким образом повышать цену некуда", — пояснил Сергей Вовченко, председатель наблюдательного совета АО "Молочный альянс".

Исполнительный директор Союза молочных предприятий Арсен Дидур соглашается: даже если себестоимость вырастет из-за использования генераторов, конкуренция с более дешевым европейским импортом не позволит поднимать цены.

Арсен Дидур

Поднимают ли ФОПы цены из-за использования генераторов — практический пример

ФЛПы

Журналисты спросили ФЛП, подняли ли они уже цены из-за генераторов. Владелец фотолаборатории ответил: "Пока не поднимаю, но генератор использую постоянно. Считать боюсь".

И все же посчитав, что мужчина обнаружил, что тратит в месяц на генератор около 6 тысяч гривен. На вопрос, почему не поднимает цены, он ответил, что люди и так экономят при покупках, а 10% особо ничего не изменят.

Себестоимость растет на 10%, но цены — нет: почему так происходит

Следовательно, ситуация довольно интересная — себестоимость продукции подорожает примерно на 10% из-за затрат на генераторы, но цены в магазинах не растут. Причина – низкая покупательная способность населения и жесткая конкуренция, особенно с европейским импортом.

Поэтому торговые сети либо увеличили наценку, либо закладывают в цену уменьшение среднего чека из-за низкой покупательной способности украинцев.

Производители оказались в сложной ситуации: их издержки растут, а возможности поднять цены нет.

