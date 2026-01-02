Сильные морозы до -10 градусов. Что будет со светом в разгар зимней погоды
Ситуация зависит не только от погодных условий
Синоптики прогнозируют в Украине сильные морозы в январе. Поэтому у многих возникает вопрос: выдержит ли энергетика такие "минусы" и что будет с отключениями света.
Ответ на это "Телеграфу" дал Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, в материале "Ситуация улучшится через несколько дней: энергетик рассказал, когда киевляне будут со светом и теплом".
Что нужно знать:
- Морозы до -10 градусов, а иногда даже -18 градусов прогнозируют на январь
- Отключение света в большей степени зависит от атак России, чем от погодных условий
По словам Харченко, энергосистема может выдержать сильные морозы в январе. Речь идет о 10-12 градусах морозов в Киевской, Сумской и Харьковской областях, которые прогнозируют синоптики.
Однако ситуация с отключениями света в большей степени зависит от атак России. В то же время, эксперт отмечает, что низкая температура воздуха приводит к увеличению потребления света населением. Однако прогнозировать ситуацию с отключениями на январь нет смысла.
"Если бы мы могли предположить, что атак не будет или точно предсказать, какими они будут, можно было бы ответить, как будет. К сожалению, мы не можем предсказать, какими будут атаки", — отмечает Харченко.
Он добавляет, что продолжительность и частота отключений — все это будет фактически зависеть от атак России, от ее действий. Также свою роль играет и то, как хорошо защищенные объекты и насколько интенсивными будут удары.
Когда в Украине будут сильные морозы
По данным Ventusky, уже с 9 января Украину снова накроют сильные морозы. На западе страны прогнозируется до -13 градусов, а в Харьковской, Сумской — до -7 градусов.
В то же время Укргидрометцентр прогнозирует сильные морозы на 2 и 6 января. Так, в западных, северных и восточных областях ночью столбик термометра опустится до -10 градусов. В Сумской области прогнозируют -14 градусов.
