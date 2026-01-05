На лівому березі Києва може статися ще гірший блекаут? Від чого це залежить

Стан енергетичних об'єктів у столиці досить важкий

Наразі ситуація з відключеннями світла в Києві та на лівому березі покращилась. Але чимало енергооб'єктів працюють в аварійному режимі.

Що треба знати:

Ситуація з енергетикою в Києві досить важка та залежить від ударів Росії

Наразі РФ зосереджує свої атаки на одних й тих самих об'єктах, які не встигають відновлюватись

Про це Станіслав Ігнатьєв, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього, розповів "Телеграфу" у матеріалі "Дефіцит обладнання і не тільки: експерт пояснив, коли Київ відновиться після нових атак".

За словами Ігнатьєва, в Києві на лівому березі складна ситуація склалася через пошкодження підстанції ТЕЦ-6 та одного з енергоблоків Дарницької ТЕЦ. Ще серйозно постраждала підстанція Київської ГЕС. Саме через це Вишгород перебував без електропостачання 90 годин.

"Наразі підстанцію заживлено в аварійному режимі. Тому видача електроенергії на лівий берег Києва є ускладненою", — каже експерт.

Він додає, що на прикладі Одеси можна було побачити, яку тактику Росія обрала зараз для атак на енергетику. Кремль б'є по одних і тих самих об'єктах та регіонах, чим не дає часу відновитися.

Ігнатьєв резюмує: "Повторення ударів по трьох підстанціях "Укренерго" вже шостий раз за рік не дає можливості відновитись, що призводить до системних локальних блекаутів, як ми бачимо в Одесі. У разі повторного удару по Києву ситуація на лівому березі, у Вишгороді, Борисполі може значно погіршитися".

