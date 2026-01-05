Прогнозы погоды серьезно изменились: в Киев мчат самые суровые дни января, когда ждать морозов

Теплую погоду в Украине в начале января обусловил теплый циклон, но он проходит

Резкое похолодание в Киеве, которое ожидалось в 20-х числах Киева, вероятно придет раньше. Прогнозы синоптиков скорректировались.

Что нужно знать:

Уже на этой неделе в Киев могут прийти морозы

Холод не задержится на долго, но будет ощутимым

Похолодание сопроводят осадки

Об этом свидетельствуют данные метеорологических сервисов.

Так, по прогнозу сайта Meteo.ua, существенное похолодание в столице может наступить уже с 9 января и продлится до 14 числа. в Этот период столбики термометров могут опускаться вплоть до -23 градусов. В некоторые дни возможен небольшой снег.

Погода в Киеве

Аналогичного мнения придерживаются и эксперты сайта meteofor. Они прогнозируют похолодание с 9 по 13 января. Столбики термометров в самый холодный день могут опускаться до -13-16 градусов. Также вероятны осадки в виде снега.

Погода в Киеве

Какая погода будет в Украине в начале года

Как рассказал "Телеграфу" начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань, теплую погоду в Украине в начале января обусловил теплый циклон с центром над странами Балтии. А уже в конце первой декады месяца, из-за поступления воздушных масс с севера, темпера снова упадет.

"Не забываем, что январь самый холодный период года. Для него характерны периоды умеренных и даже сильных морозов. А также метели и снегопады связаны с выходами южных циклонов", — отметил Постригань.

Виталий Постригань

