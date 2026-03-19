Секрет прост: украинка показала, как сэкономить место в шкафу без труда
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Этот лайфхак поможет сохранить время и нервную систему
С приходом весны постает вопрос, что делать с зимним одеялом. Как правильно хранить его, чтобы оно не занимало все место в шкафу и не разворачивалось при открытии двери каждый раз.
Украинка рассказала в Instagram, что есть простой способ подготовить одеяло к следующему сезону. По ее словам, для этого не требуется много времени и каких-либо затрат.
Зимнее одеяло очень объемное и тяжелое, а при складывании занимает много места. Однако, по словам женщины, есть простой лайфхак, как сделать его более компактным.
"Знаете этот момент, когда одеяло занимает пол шкафа и постоянно разворачивается? Я нашла способ, как сложить его компактно и аккуратно. Скручиваю одеяло рулоном, делаю с краю "карманчик" и просто заправляю внутрь. В результате оно не разваливается, не занимает много места и выглядит очень аккуратно", — рассказала девушка.
Она добавила, что это универсальный способ. Так можно складывать одеяла, пледы, покрывала, полотенца, салфетки и сезонные вещи для хранения.
"В шкафу сразу порядок и ничего не торчит. А вы знали о таком способе? Или храните одеяла как-то иначе?", — спросила женщина.
По ее словам, благодаря этому способу можно сэкономить место. Также он не требует специальных затрат или навыков.
