Под ударом школа, дома и авто: как выглядит Киев после ночной атаки (эксклюзивный репортаж)

Экстренные службы продолжают работать на местах

После ночной российской атаки по Киеву 20 января, в Днепровском районе столицы зафиксированы повреждения в результате попаданий и падения обломков. Пострадали нежилые помещения по нескольким адресам, а также обломки задели здание начальной школы.

Что нужно знать:

Из-за падения обломков горели автомобили

В учебном заведении выбиты окна

Есть пострадавшая — она находится в больнице

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия и показал последствия атаки.

На кадрах видно, то в зданиях выбиты окна, а некоторые припаркованные на улице автомобили горели ночью после атаки.

Последствия атаки по Киеву 20 января. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Согласно официальной информации, результате падения обломков повреждено и здание начальной школы. Обошлось без последующего возгорания.

Последствия атаки по Киеву 20 января. Фото: Ян Доброносов / "Телеграф"

Повреждены окна в нескольких жилых домах. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ночной атаки есть одна пострадавшая. В настоящее время она находится в стационаре одной из столичных больниц.

К слову, после этой атаки на столицу без тепла осталось 5 635 многоэтажек. Около 80% из них — дома, куда возвращали теплоснабжение от 9 января. Левый берег в результате атаки пока без водоснабжения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 18 января Россия атаковала несколько областей Украины. Не обошлось без жертв и пострадавших.