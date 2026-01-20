Под ударом школа, дома и авто: как выглядит Киев после ночной атаки (эксклюзивный репортаж)
Экстренные службы продолжают работать на местах
После ночной российской атаки по Киеву 20 января, в Днепровском районе столицы зафиксированы повреждения в результате попаданий и падения обломков. Пострадали нежилые помещения по нескольким адресам, а также обломки задели здание начальной школы.
Что нужно знать:
- Из-за падения обломков горели автомобили
- В учебном заведении выбиты окна
- Есть пострадавшая — она находится в больнице
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте происшествия и показал последствия атаки.
На кадрах видно, то в зданиях выбиты окна, а некоторые припаркованные на улице автомобили горели ночью после атаки.
Согласно официальной информации, результате падения обломков повреждено и здание начальной школы. Обошлось без последующего возгорания.
Повреждены окна в нескольких жилых домах. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ночной атаки есть одна пострадавшая. В настоящее время она находится в стационаре одной из столичных больниц.
К слову, после этой атаки на столицу без тепла осталось 5 635 многоэтажек. Около 80% из них — дома, куда возвращали теплоснабжение от 9 января. Левый берег в результате атаки пока без водоснабжения.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 18 января Россия атаковала несколько областей Украины. Не обошлось без жертв и пострадавших.