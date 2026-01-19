Здесь взлетают Ту-95 и Ту-160. С каких аэродромов Россия атакует Украину

Эти аэродромы были атакованы во время "Паутины"

Российская авиация регулярно наносит по Украине удары. Используя для этого несколько основных аэродромов, в частности "Оленья", "Энгельс", "Дягилево", "Белая". Однако недавно была зафиксирована активность и на аэродроме "Украинка".

"Телеграф" расскажет, где находятся вышеназванные аэродромы, а также какие ракеты запускают борта Ту. Заметим, что почти все эти аэродромы были атакованы в ходе операции СБУ "Паутина".

Что известно о российских аэродромах

"Оленья" – аэродром дальней авиации (с 2011 года), ранее – авиации Военно-морского флота РФ. Расположен на Кольском полуострове в 92 км к югу от Мурманска, неподалеку от города Оленегорск. Этот аэродром Россия чаще использует для атак по Украине бортами Ту-95. Расстояние до северной границы Украины около 1788 км.

Аэродром Оленья на карте

"Энгельс-2" — одна из крупнейших военно-воздушных баз в России. Расположен в Саратовской области – примерно 900 километров до Харькова. Здесь базируются стратегические бомбардировщики. В частности – Ту-160 и Ту-95МС – турбовинтовой стратегический бомбардировщик.

Аэродром Энгельс на карте

"Дягилево" — российская авиабаза в Рязани. Расположен на западной окраине города в городском районе Дягилево. Здесь дислоцируются Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26, а также 203-й отдельный авиаполк самолетов-заправщиков, оснащенный самолетами-заправщиками Ил-78.

Аэродром Дягилево на карте

"Белая" — это аэродром расположен в Иркутской области России. Расстояние от крайней восточной точки нашего государства до него составляет около 4361 километр. Сам аэродром расположен в 85 километрах от города Иркутск. Здесь базируются Ту-95МС, МиГ-31, Ту-160, Ил-78М и т.д.

Аэродром Белая на карте

"Украинка" — авиабаза дальней авиации в Амурской области Российской Федерации, расположенная в 26 км севернее города Белогорска. Расстояние до Украины – 5960 километров.

Аэродром Украинка на карте

Отметим, что 1 июня 2025 года СБУ нанесла массированный удар с помощью тактических ударных FPV-дронов по аэродромам "Дягилево", "Оленья", "Иваново" и "Белая" в ходе операции "Паутина". В результате были поражены самолеты Ту-95 и Ту-22М3, повреждены или уничтожены около 40 самолетов стратегической авиации.

Авиация РФ. Инфографика: "Телеграф"

Что известно о бортах Ту-95 и Ту-160

Бомбардировщик Ту-95МС – стратегический ракетоносец советской разработки, которым Россия чаще всего обстреливает украинские города и критическую инфраструктуру.

Основные характеристики:

Экипаж — 7 человек

Крейсерская скорость – 700 км/ч

Максимальная скорость – 830 км/ч

Практическая дальность полета – 10 500 км.

Максимальная дальность полета – 13 000 км.

Ту-95МС является носителем ракет:

Х-55/555 (до 6 шт на внутренних узлах подвески)

Х-101 (до 8 шт на наружных узлах подвески)

Ту-95, характеристики

Бомбардировщик Ту-160 – сверхзвуковой стратегический ракетоносец советской разработки. Считается одним из самых больших, тяжелых и мощных сверхзвуковых боевых самолетов в мире.

Ту-160, характеристика

Основные характеристики:

Экипаж — 4 человека

Максимальная скорость – 2 200 км/ч

Максимальная дальность полета – 13 900 км без дозаправки.

Боевой радиус — 7 300 км

Продолжительность полета — до 25 часов

Максимальная взлетная масса — 275 т

Ту-160 является носителем таких ракет и бомб:

Х-15 — до 24

Х-101 — до 12

Х-55/Х-555 — до 12

Свободнопадающие бомбы до 40 т разного калибра и боезаряда

