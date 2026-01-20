Під ударом школа, будинки та авто: як виглядає Київ після нічної атаки (ексклюзивний репортаж)

Екстрені служби продовжують працювати на місцях

Після нічної російської атаки по Києву 20 січня, у Дніпровському районі столиці зафіксовано пошкодження внаслідок влучень та падіння уламків. Постраждали нежитлові приміщення по кількох адресах, а також уламки зачепили будівлю початкової школи.

Що потрібно знати:

Через падіння уламків горіли автомобілі

У навчальному закладі вибиті вікна

Є постраждала — вона перебуває у лікарні

Кореспондент " Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці події та показав наслідки атаки.

На кадрах видно, що в будинках вибиті вікна, а деякі припарковані на вулиці автомобілі горіли вночі після атаки.

Наслідки атаки по Києву 20 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Згідно з офіційною інформацією, внаслідок падіння уламків пошкоджено і будівлю початкової школи. Обійшлося без подальшого займання.

Пошкоджено вікна у кількох житлових будинках. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок нічної атаки є одна постраждала. Нині вона перебуває у стаціонарі однієї зі столичних лікарень.

До речі, після цієї атаки на столицю без тепла залишилося 5635 багатоповерхівок. Близько 80% із них — будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня. Лівий берег внаслідок атаки поки що без водопостачання.

