Рус

Під ударом школа, будинки та авто: як виглядає Київ після нічної атаки (ексклюзивний репортаж)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Київ Новина оновлена 20 січня 2026, 10:48
Київ. Фото Колаж "Телеграфу" / Ян Доброносов

Екстрені служби продовжують працювати на місцях

Після нічної російської атаки по Києву 20 січня, у Дніпровському районі столиці зафіксовано пошкодження внаслідок влучень та падіння уламків. Постраждали нежитлові приміщення по кількох адресах, а також уламки зачепили будівлю початкової школи.

Що потрібно знати:

  • Через падіння уламків горіли автомобілі
  • У навчальному закладі вибиті вікна
  • Є постраждала — вона перебуває у лікарні

Кореспондент " Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці події та показав наслідки атаки.

На кадрах видно, що в будинках вибиті вікна, а деякі припарковані на вулиці автомобілі горіли вночі після атаки.

Дніпровський район Києва після обстрілу
Наслідки атаки по Києву 20 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Дніпровський район Києва після обстрілу
Наслідки атаки по Києву 20 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Дніпровський район Києва після обстрілу
Наслідки атаки по Києву 20 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Дніпровський район Києва після обстрілу
Наслідки атаки по Києву 20 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Дніпровський район Києва після обстрілу
Наслідки атаки по Києву 20 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Згідно з офіційною інформацією, внаслідок падіння уламків пошкоджено і будівлю початкової школи. Обійшлося без подальшого займання.

Дніпровський район Києва після обстрілу
Наслідки атаки по Києву 20 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Дніпровський район Києва після обстрілу
Наслідки атаки по Києву 20 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Дніпровський район Києва після обстрілу
Наслідки атаки по Києву 20 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Дніпровський район Києва після обстрілу
Наслідки атаки по Києву 20 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Дніпровський район Києва після обстрілу
Наслідки атаки по Києву 20 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

Пошкоджено вікна у кількох житлових будинках. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок нічної атаки є одна постраждала. Нині вона перебуває у стаціонарі однієї зі столичних лікарень.

Дніпровський район Києва після обстрілу
Наслідки атаки по Києву 20 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Дніпровський район Києва після обстрілу
Наслідки атаки по Києву 20 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Дніпровський район Києва після обстрілу
Наслідки атаки по Києву 20 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"
Дніпровський район Києва після обстрілу
Наслідки атаки по Києву 20 січня. Фото: Ян Доброносов/"Телеграф"

До речі, після цієї атаки на столицю без тепла залишилося 5635 багатоповерхівок. Близько 80% із них — будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня. Лівий берег внаслідок атаки поки що без водопостачання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 18 січня Росія атакувала кілька областей України. Не обійшлося без жертв та постраждалих.

Теги:
#Київ #Обстріл #Атака #Дніпровський район #Фоторепортаж #Ян Доброносов