Дрон попал в многоэтажку в Киеве на глазах прохожих: подросток чудом уцелел (фото, видео)

Галина Михайлова
Читати українською
Новость обновлена 27 декабря 2025, 12:13
Строительные конструкции держатся на оголенной арматуре.

Очевидцем удара стал 14-летний школьник

Почти 11 часов подряд продолжалась атака России на столицу Украины. Разрушения зафиксированы в семи районах Киева. В Дарницком районе дрон попал в здание одного из столичных ЖК.

Что нужно знать:

  • В Дарницком районе дрон попал в жилой комплекс — повреждены верхние этажи
  • Сейчас известно о 28 пострадавших в Киеве
  • После атаки в Киеве ввели экстренные отключения света

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте попадания и пообщался с очевидцами. В результате удара серьезно пострадали верхние этажи здания. Местами конструкция держится исключительно на арматуре.

Разрушеные верхние этажи жилого комплекса после попадания дрона в Киеве
Разрушеные верхние этажи жилого комплекса после попадания дрона
Последствия попадания БПЛА в многоэтажку в Дарницком районе
Последствия попадания БПЛА в многоэтажку в Дарницком районе

Школьник Мирон проходил мимо здания как раз в тот момент, когда дрон попал в дом. Чудом уцелел. "Слышал ПВО как работает, увидел, что шахед с неба идет, курсирует вниз. И вот сюда он прилетел, — рассказывает четырнадцатилетний юноша. — Было страшно, и осколки полетели на меня. Пришлось забежать сюда, чтобы они в меня не попали".

Место, где находился Мирон на момент удара
Место, где находился Мирон на момент удара
Территория вокруг ЖК, засыпанная обломками и стеклом после удара БпЛА
Территория вокруг дома, усыпанная обломками и стеклом

По словам Мирона, уже после взрыва люди начали собираться в местном паркинге. Приехали спасатели и медики.

Жители наблюдают за работой спасателей
Жители наблюдают за работой спасателей
Киевляне после удара по ЖК 27 декабря
Киевляне после удара

Известно, что посреди 28 пострадавших в столице. 13 человек госпитализированы.

Киевляне после удара по ЖК 27 декабря
Мужчина смотрит на пострадавший дом
Киевляне после удара по ЖК 27 декабря
Территория покрыта обломками

Отметим, что после атаки в Киеве ввели экстренные отключения света. Не менее четырех тысяч домов и часть инфраструктуры без отопления.

Ранее "Телеграф" показывал, что происходит в Днепровском районе. В одном из мест попаданий в многоэтажку ищут человека под завалами. В частном секторе бушевал масштабный пожар.

