Били и дронами, и ракетами. Сколько раз Россия атаковала энергетику за последние месяцы (статистика СБУ)

Под ударом оказалось 11 ГЭС и еще больше ТЭЦ

Служба безопасности Украины с начала отопительного сезона 2025-2026 уже задокументировала 256 российских воздушных атак на украинскую энергетику. Россия продолжает снижать энергосистемы нашей страны.

Об этом сообщает СБУ. В пресс-службе подчеркивают, что такие атаки врага — это преступление против человечности.

Известно, что Служба безопасности уже собрала все необходимые доказательства, подтверждающие атаки России на энергетику. А также то, что это целенаправленные действия Кремля, цель которых уничтожение украинского народа.

С начала этого отопительного сезона СБУ задокументировала 256 воздушных атак РФ на энергообъекты и системы теплоснабжения Украины. То есть, в течение нескольких месяцев Россия ударила по энергетике почти 300 раз.

При этом было атаковано 11 гидроэлектростанций и 45 крупнейших теплоэлектроцентралей. Нанесены 49 точечных воздушных ударов по тепловым электростанциям и 151 – по электроподстанциям в разных регионах Украины.

Каждая из этих атак имела комбинированный характер и осуществлялась с использованием десятков российских дронов и ракет. И эти удары привели к разрушениям и сложной ситуации с теплом и светом в Украине и некоторых регионах.

