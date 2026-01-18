Пожары, обесточивание, жертвы: что известно об атаке РФ в ночь на 18 января (фото, видео)

Среди пострадавших — ребенок

В ночь на 18 января Россия атаковала несколько областей Украины. В частности, взрывы слышали в Харьковской, Запорожской, Сумской и Хмельницкой областях. Не обошлось без жертв и пострадавших.

Что нужно знать:

В Харькове в результате удара дрона погибла 20-летняя женщина

В Сумах после удара КАБом по жилому сектору пострадали три женщины и семилетний ребенок

В Запорожской области более 15 тысяч абонентов остались без электроэнергии

В Хмельницкой области после дроновой атаки возник пожар на предприятии

В Хмельницкой области зафиксирована атака дронами. Атака вызвала пожар на одном из предприятий в Хмельницком районе. В настоящее время она ликвидирована. Глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин сообщил, что силам противовоздушной обороны удалось сбить воздушную цель, однако детали по ней обещал предоставить позже.

Относительно взрывов в Сумах после полуночи пока официальных данных нет. Местные жители сообщали о звуке взрыва при атаке дронами. Поздним вечером накануне, россияне ударили КАБом. По данным ГСЧС, Россия била по жилому сектору. Пострадали три женщины и семилетний ребенок. Повреждены 15 домов.

Последствия удара КАБом по Сумам/ Фото: ГСЧС

В Запорожской области сложная ситуация в Вольнянске. После атаки поздно вечером 17 января город погрузился во тьму. После российского удара возник пожар. Специалисты пытаются как можно быстрее возобновить электроснабжение, однако без света сейчас более 15000 абонентов в Вольнянской громаде. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров отметил, что котельные, централизованное водоснабжение и другая критическая инфраструктура переведена на резервное питание.

Досталось и областному центру. В результате удара по Запорожью начался пожар на придомовой территории.

Пожар в Запорожье после обстрела/ Фото: ЗОВА

В Харькове дрон ударил по Холодногорскому району около середины ночи. Удар пришелся на частный дом. В результате удара погибла 20-летняя женщина. Начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщил, что еще две женщины пострадали. Одной из пострадавших 41 год, она получила острую реакцию на стресс.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия продолжает избивать по энергетическим объектам Украины. Цель – максимально отделить регионы друг от друга, чтобы нельзя было передавать электроэнергию.