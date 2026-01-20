В Киеве возник транспортный коллапс. На остановках очереди, как сейчас работает метро (фото и видео)

С Левого берега добраться на работу было очень тяжело

Из-за последствий ночного удара по Киеву в столице возникли перебои в работе метрополитена. Особенно сложно было утром, когда киевляне массово ехали на работу, сейчас красная линия метро вернулась к работе в обычном режиме.

Что нужно знать:

Очень много людей ждали поездов на станции метро "Левобережная"

На Левом берегу Киева на автобусных остановках образовались большие очереди

Красная линия метро работала с изменениями, но уже восстановлено обычное движение

Как сообщили в КГГА, станции метро "Дарница" и "Левобережная" работали на вход и выход пассажиров. Поезда следовали без остановок мимо станций "Гидропарк" и "Днепр". Около 11 часов "красная" линия метрополитена возобновила работу в обычном режиме. На входе открыты все станции, в том числе "Лесная" и "Черниговская". Поезда будут следовать со всеми остановками. Время ожидания поезда в соответствии с графиком – 6 мин.

На "синей" и "зеленой" линиях метро поезда ходят в обычном режиме. Время ожидания поезда – ориентировочно 3-4 мин.

Станция метро "Дарница" утром 20 января

На автобусных остановках возникли большие очереди

На Левом берегу Киева на остановках образовались большие очереди. Telegram-канал "Киев 24" показал остановку общественного транспорта между станциями метро "Лесная" и "Черниговская". Очереди на посадку были большие, но автобусы часто приезжали.

Поезд "Харьков – Киев" остановился из-за обесточивания

Как пишут в соцсетях, из-за отсутствия напряжения посреди поля остановился поезд инстерсити "Харьков – Киев". Пассажирам выдали одеяла.

Остановился поезд "Харьков-Киев"

Напомним, корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Днепровском районе Киева, где из-за попадания и падения обломков в ночь на 20 января зафиксированы повреждения. Пострадали нежилые помещения по нескольким адресам, а также обломки затронули здание начальной школы. Он показал последствия очередной атаки на Киев.