У Києві виник транспортний колапс. На зупинках черги, як зараз працює метро (фото та відео)
З Лівого берега дістатися на роботу було дуже важко
Через наслідки нічного удару по Києву в столиці виникли перебої у роботі метрополітену. Особливо складно було вранці, коли кияни масово їхали на роботу, зараз червона лінія метро повернулася до работи у звичайному режимі.
Що треба знати:
- Дуже багато людей чекали поїздів на станції метро "Лівобережна"
- На Лівому березі Києва на автобусних зупинках утворилися великі черги
- Червона лінія метро працювала зі змінами, але вже відновлено звичайний рух
Як повідомили у КМДА, станції метро "Дарниця" та "Лівобережна" працювали на вхід і вихід пасажирів. Поїзди слідували без зупинок повз станції "Гідропарк" і "Дніпро". Близько 11 години "червона" лінія метрополітену відновила роботу у звичайному режимі. На вхід відкриті всі станції, зокрема "Лісова" та "Чернігівська". Поїзди прямуватимуть з усіма зупинками. Час очікування поїзда відповідно до графіка – 6 хв.
На "синій" та "зеленій" лініях метро поїзди ходять у звичайному режимі. Час очікування поїзда – орієнтовно 3-4 хв.
На автобусних зупинках утворилися великі черги
На Лівому березі Києва на зупинках утворилися великі черги. Telegram-канал "Київ 24" показав зупинку громадського транспорту між станціями метро "Лісова" та "Чернігівська". Чергі на посадку великі, але автобуси приїжджають часто.
Поїзд "Харків – Київ" зупинився через знеструмлення
Як пишуть у соцмережах, через відсутність напруги посеред поля зупинився поїзд інстерсіті "Харків – Київ". Пасажирам видали ковдри.
Нагадаємо, кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував у Дніпровському районі Києва, де через влучання та падіння уламків в ніч на 20 січня зафіксовано пошкодження. Постраждали нежитлові приміщення по кількох адресах, а також уламки зачепили будівлю початкової школи. Він показав наслідки чергової атаки на Київ.