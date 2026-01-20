У Києві виник транспортний колапс. На зупинках черги, як зараз працює метро (фото та відео)

З Лівого берега дістатися на роботу було дуже важко

Через наслідки нічного удару по Києву в столиці виникли перебої у роботі метрополітену. Особливо складно було вранці, коли кияни масово їхали на роботу, зараз червона лінія метро повернулася до работи у звичайному режимі.

Що треба знати:

Дуже багато людей чекали поїздів на станції метро "Лівобережна"

На Лівому березі Києва на автобусних зупинках утворилися великі черги

Червона лінія метро працювала зі змінами, але вже відновлено звичайний рух

Як повідомили у КМДА, станції метро "Дарниця" та "Лівобережна" працювали на вхід і вихід пасажирів. Поїзди слідували без зупинок повз станції "Гідропарк" і "Дніпро". Близько 11 години "червона" лінія метрополітену відновила роботу у звичайному режимі. На вхід відкриті всі станції, зокрема "Лісова" та "Чернігівська". Поїзди прямуватимуть з усіма зупинками. Час очікування поїзда відповідно до графіка – 6 хв.

На "синій" та "зеленій" лініях метро поїзди ходять у звичайному режимі. Час очікування поїзда – орієнтовно 3-4 хв.

Станція метро "Дарниця" зранку 20 січня

На автобусних зупинках утворилися великі черги

На Лівому березі Києва на зупинках утворилися великі черги. Telegram-канал "Київ 24" показав зупинку громадського транспорту між станціями метро "Лісова" та "Чернігівська". Чергі на посадку великі, але автобуси приїжджають часто.

Поїзд "Харків – Київ" зупинився через знеструмлення

Як пишуть у соцмережах, через відсутність напруги посеред поля зупинився поїзд інстерсіті "Харків – Київ". Пасажирам видали ковдри.

Зупинився поїзд "Харків-Київ"

Нагадаємо, кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував у Дніпровському районі Києва, де через влучання та падіння уламків в ніч на 20 січня зафіксовано пошкодження. Постраждали нежитлові приміщення по кількох адресах, а також уламки зачепили будівлю початкової школи. Він показав наслідки чергової атаки на Київ.