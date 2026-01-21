Кличко пугает? Действительно ли ждать вспышки инфекций в Киеве из-за блекаутов

Инфекционист рассказал, почему 15-градусный мороз в Киеве стал главным "антисептиком" против инфекций

По данным мэра Киева Виталия Кличко, только за январь 2026 года столицу покинули 600 тысяч человек. В некоторых домах, по его словам, настолько холодно, что вода замерзла прямо в унитазах.

Если систему водоотвода не восстановят быстро вместе с водоснабжением , существует высокая вероятность распространения болезней, считает глава столицы. Об этом он рассказал в интервью The Times. "Телеграф" решил узнать, действительно ли киевлянам угрожают вспышки инфекций на фоне проблем с коммунальной инфраструктурой из-за массированных атак главы РФ на энергосистему Украины.

600 тысяч киевлян уехали из столицы: почему сейчас эпидемии вряд ли угрожают Киеву

Ситуация в столице действительно непростая. Виталий Кличко говорит, что некоторые киевляне не могут воспользоваться туалетом, потому что вода замерзла. Без нормального водоснабжения невозможно даже помыть руки.

Что делать с отходами, если невозможно слить его в канализацию? Они могут стать причиной возникновения вспышек кишечных инфекций. Однако сейчас эпидемии вряд ли угрожают Киеву, считает инфекционист Федор Лапий. Проблема распространения инфекций может угрожать столице только в теплое время года, а никак не в 15-градусные морозы.

"Конечно, что в условиях отсутствия воды, даже мыть руки будет сложно. Если вода отсутствует в сети, то пользоваться туалетом будет невозможно. И станет вопрос, что делать с отходами? Их нельзя будет слить в канализацию, как я понимаю. Если стул людей будут попадать "на улицу", то это предпосылка для возникновения вспышек кишковых". – говорит врач.

В столице начали замерзать канализации

Однако пока на улице холодно, вероятность вспышек инфекций минимальна. Морозы естественным образом сдерживают развитие болезнетворных микробов. Лишь в тёплый период года создаются благоприятные условия для размножения бактерий и распространения кишечных инфекций.

Сейчас же, по словам медика, опасения по поводу эпидемий преждевременны. Низкие температуры фактически играют в пользу жителей столицы, не давая инфекциям активно развиваться.

Редакция также обратилась в Киевский областной центр контроля и профилактики болезней за официальным комментарием. На момент публикации материала ответ еще не поступил.

