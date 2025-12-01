Почему в советских домах канализационные трубы делали из чугуна: хуже ли пластик в новостройках

Плюсы и минусы есть у обоих материалов

Во всех советских домах устанавливались чугунные трубы для канализации. Они выглядели прочными, а поэтому некоторые до сих пор боятся пластиковых аналогов из-за стереотипа о надежности. Однако так ли это на самом деле?

"Телеграф" рассказывает о том, что лучше — пластиковые трубы в новостройках или чугунные в старых домах.

Почему в СССР отдавали предпочтение металлу?

Как пишет do-slez, главная причина оказалась банальной — СССР "не умел" в пластик. Пластиковая промышленность в стране намного отставала от той же чугунной, поэтому чугун был дешевле (в рамках советской экономики), чем эксперименты с новыми материалами.

Только к 1980-м годам в некоторых новостройках все же начали ставить пластиковые трубы, но массово они пришли только после распада СССР.

Поэтому легенда о том, что советские инженеры специально выбирали надежность оказалось мифом.

Что лучше пластик или чугун?

Плюсы пластиковых труб:

Лёгкий монтаж – режется обычной ножовкой, весит в разы меньше.

Дешевизна – производство ПВХ обходится недорого.

Долговечность – не ржавеет, срок службы до 50 лет.

Гладкость – меньше засоров из-за отсутствия шероховатостей.

Но есть и минусы:

Плохая шумоизоляция – каждый слив воды звучит как водопад.

Хрупкость – пластик боится ударов и высоких температур.

Плюсы чугунных труб:

Прочность – выдерживают механические нагрузки.

Пожаробезопасность – не плавятся и не горят.

Тишина – глушат звуки воды лучше пластика.

Герметичность – чугунные соединения реже текут.

Но в современном мире минусы такого материала, как оказалось, перевешивают:

Очень тяжёлые – монтаж требует титанических усилий.

Сложность ремонта – демонтаж старой трубы это квест для терпеливых.

Коррозия – со временем ржавеют и зарастают отложениями.

Как указывается в материале, многим сантехникам сейчас снятся в кошмарах именно чугунные трубы: тяжёлые, неповоротливые, вечно забивающиеся — настояще испытание для мастеров.

Вывод:

Плюсы и минусы есть у обоих материалов, однако в современном мире, где ценят простоту и практичность, достоинства чугуна отходят на второй план. Даже долговечность, как бы это странно не звучало для некоторых, оказалась все же на стороне пластика.

