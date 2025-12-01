Почему в советских домах канализационные трубы делали из чугуна: хуже ли пластик в новостройках
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Плюсы и минусы есть у обоих материалов
Во всех советских домах устанавливались чугунные трубы для канализации. Они выглядели прочными, а поэтому некоторые до сих пор боятся пластиковых аналогов из-за стереотипа о надежности. Однако так ли это на самом деле?
"Телеграф" рассказывает о том, что лучше — пластиковые трубы в новостройках или чугунные в старых домах.
Почему в СССР отдавали предпочтение металлу?
Как пишет do-slez, главная причина оказалась банальной — СССР "не умел" в пластик. Пластиковая промышленность в стране намного отставала от той же чугунной, поэтому чугун был дешевле (в рамках советской экономики), чем эксперименты с новыми материалами.
Только к 1980-м годам в некоторых новостройках все же начали ставить пластиковые трубы, но массово они пришли только после распада СССР.
Поэтому легенда о том, что советские инженеры специально выбирали надежность оказалось мифом.
Что лучше пластик или чугун?
Плюсы пластиковых труб:
- Лёгкий монтаж – режется обычной ножовкой, весит в разы меньше.
- Дешевизна – производство ПВХ обходится недорого.
- Долговечность – не ржавеет, срок службы до 50 лет.
- Гладкость – меньше засоров из-за отсутствия шероховатостей.
Но есть и минусы:
- Плохая шумоизоляция – каждый слив воды звучит как водопад.
- Хрупкость – пластик боится ударов и высоких температур.
Плюсы чугунных труб:
- Прочность – выдерживают механические нагрузки.
- Пожаробезопасность – не плавятся и не горят.
- Тишина – глушат звуки воды лучше пластика.
- Герметичность – чугунные соединения реже текут.
Но в современном мире минусы такого материала, как оказалось, перевешивают:
- Очень тяжёлые – монтаж требует титанических усилий.
- Сложность ремонта – демонтаж старой трубы это квест для терпеливых.
- Коррозия – со временем ржавеют и зарастают отложениями.
Как указывается в материале, многим сантехникам сейчас снятся в кошмарах именно чугунные трубы: тяжёлые, неповоротливые, вечно забивающиеся — настояще испытание для мастеров.
Вывод:
Плюсы и минусы есть у обоих материалов, однако в современном мире, где ценят простоту и практичность, достоинства чугуна отходят на второй план. Даже долговечность, как бы это странно не звучало для некоторых, оказалась все же на стороне пластика.
Ранее "Телеграф" писал об основных фактах о пенсиях в СССР и о том, как действительно жилось людям в те времена.