Кличко налякав Київ спалахом хвороб через блекаут. Чи велика загроза?

За даними мера Києва Віталія Кличка, лише за січень 2026 року столицю покинули 600 тисяч людей. В деяких будинках, за його словами, настільки холодно, що вода замерзла просто в унітазах.

Якщо систему водовідведення не відновлять швидко разом із водопостачанням, існує висока ймовірність поширення хвороб, вважає очільник столиці. Про це він розповів в інтерв'ю The Times. "Телеграф" вирішив дізнатися, чи справді киянам загрожують спалахи інфекцій на тлі проблем із комунальною інфраструктурою через масовані атаки глави РФ на енергосистему України.

Ситуація в столиці справді непроста. Віталій Кличко каже, що деякі кияни не можуть скористатися туалетом, бо вода замерзла. Без нормального водопостачання неможливо навіть помити руки.

Що робити з відходами, якщо неможливо злити їх у каналізацію? Вони можуть стати передумовою для виникнення спалахів кишкових інфекцій. Проте зараз епідемії навряд чи загрожують Києву, вважає інфекціоніст Федір Лапій. Проблема поширення інфекцій може загрожувати столиці лише у теплу пору року, а ніяк не в 15-градусні морози.

"Звичайно, що в умовах відсутності води, навіть мити руки буде складно. Якщо вода відсутня в мережі, то користуватися туалетом буде неможливо. І стане питання, що робити з відходами? Їх не можна буде злити в каналізацію, як я розумію. Якщо випорожнення людей будуть потрапляти "на вулицю", то це передумова для виникнення спалахів кишкових інфекцій. Ризик для яких звичайно більший в теплий період року", — каже лікар.

Проте поки на вулиці холодно, ймовірність спалахів інфекцій мінімальна. Морози природним чином стримують розвиток хвороботворних бактерій. Лише у теплий період року створюються сприятливі умови для розмноження бактерій та поширення кишкових інфекцій.

Зараз же, за словами медика, побоювання щодо епідемій передчасні. Низькі температури фактично грають на користь мешканцям столиці, не даючи інфекціям активно розвиватися.

Редакція також звернулася до Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб за офіційним коментарем. На момент публікації матеріалу відповідь ще надійшла.

