Попытка вызвать свет или весну? В Киева заметили людей, танцующих у огня (видео)
Сеть обсуждает странный обряд в Киеве
В Киеве местные жители разожгли на улице большой костер и танцевали вокруг него, чтобы согреться. Скорее всего, это случилось неподалеку от одной из ТЭЦ, поскольку в кадр попала труба.
Соответствующее видео публикуют местные Telegram-каналы. В титрах написано, что люди сошли с ума без света.
Мнения интернет-пользователей разделились. Часть комментаторов отмечает, что столица возвращается в Средние века, а то и в племенное общество. Более позитивные украинцы указывают на то, что киевляне не унывают и несмотря на тяжелую ситуацию находят способ согреться и даже повеселиться.
Кое-кто из подписчиков обратил внимание на мистический привкус происходящего, предполагая, что это шабаш. Также иронизировали, что это попытка вызвать свет или весну при помощи языческого обряда. Другие с позитивом отреагировали на возрождение связи с духами предков.
Вспомнили и знаменитую историю общения Вакулы с чертом из "Вечеров на хуторе близ Диканьки".
Один из комментаторов заметил, что тоже недавно танцевал во дворе под музыку из колонки, а раньше это было делать некогда.
