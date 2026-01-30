Попытка вызвать свет или весну? В Киева заметили людей, танцующих у огня (видео)

Сеть обсуждает странный обряд в Киеве

В Киеве местные жители разожгли на улице большой костер и танцевали вокруг него, чтобы согреться. Скорее всего, это случилось неподалеку от одной из ТЭЦ, поскольку в кадр попала труба.

Соответствующее видео публикуют местные Telegram-каналы. В титрах написано, что люди сошли с ума без света.

Мнения интернет-пользователей разделились. Часть комментаторов отмечает, что столица возвращается в Средние века, а то и в племенное общество. Более позитивные украинцы указывают на то, что киевляне не унывают и несмотря на тяжелую ситуацию находят способ согреться и даже повеселиться.

Кое-кто из подписчиков обратил внимание на мистический привкус происходящего, предполагая, что это шабаш. Также иронизировали, что это попытка вызвать свет или весну при помощи языческого обряда. Другие с позитивом отреагировали на возрождение связи с духами предков.

Вспомнили и знаменитую историю общения Вакулы с чертом из "Вечеров на хуторе близ Диканьки".

Один из комментаторов заметил, что тоже недавно танцевал во дворе под музыку из колонки, а раньше это было делать некогда.

