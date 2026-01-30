Спроба викликати світло чи весну? У Києві помітили людей, які танцюють біля вогню (відео)

Мережа обговорює дивний обряд у Києві

У Києві місцеві жителі розпалили на вулиці велике багаття та танцювали навколо нього, щоб зігрітися. Швидше за все це сталося неподалік однієї з ТЕЦ, оскільки в кадр потрапила труба.

Відповідне відео оприлюднюють місцеві Telegram-канали. У титрах написано, що люди збожеволіли без світла.

Думки інтернет-користувачів розділилися. Частина коментаторів зазначає, що столиця повертається до Середньовіччя, а то й до племінного суспільства. Позитивніші українці вказують на те, що кияни не сумують і попри важку ситуацію знаходять спосіб зігрітися і навіть повеселитися.

Дехто з підписників звернув увагу на містичний присмак того, що відбувається, припускаючи, що це шабаш. Також іронізували, що це спроба викликати світло чи весну за допомогою язичницького обряду. Інші з позитивом відреагували на відродження зв’язку із духами предків.

Згадали і знамениту історію спілкування Вакули з чортом із "Вечорів на хуторі поблизу Диканьки".

Один із коментаторів зауважив, що теж нещодавно танцював у дворі під музику з колонки, а раніше не було часу це робити.

